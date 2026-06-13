अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल

Ahmedabad News: अहमदाबाद की एक निजी कंपनी से जुड़ा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक कर्मचारी ने दावा किया है कि उसकी कंपनी न केवल उसके कामकाज पर नजर रख रही थी, बल्कि वॉशरूम जाने में लगने वाले समय को भी रिकॉर्ड कर रही थी.

कर्मचारी के अनुसार, कंपनी ने उससे कहा कि वॉशरूम ब्रेक में बिताए गए समय की भरपाई के लिए उसे रोजाना करीब 40 मिनट अतिरिक्त ऑफिस में रुकना होगा. इस दावे के सामने आने के बाद इंटरनेट पर ऑफिस कल्चर, कर्मचारियों की निजता और माइक्रोमैनेजमेंट को लेकर बहस तेज हो गई है.

Reddit पोस्ट से शुरू हुआ पूरा विवाद

मामला तब चर्चा में आया जब कर्मचारी ने Reddit के r/IndianWorkplace फोरम पर अपना अनुभव साझा किया. पोस्ट में उसने दावा किया कि कंपनी उसके वॉशरूम ब्रेक की गिनती कर रही है और उसी आधार पर अतिरिक्त समय तक ऑफिस में रुकने का दबाव बनाया जा रहा है.कर्मचारी ने बताया कि वह पिछले करीब 10 महीनों से कंपनी में काम कर रहा है और इस दौरान उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं मिली. उसका कहना है कि वह समय पर अपना काम पूरा करता है और उसकी वजह से किसी प्रोजेक्ट या टीम के काम पर असर नहीं पड़ा.

‘काम नहीं, अब ब्रेक पर नजर रखी जा रही’

पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि जब भी वह वॉशरूम जाता है, अपना मोबाइल फोन डेस्क पर ही छोड़ देता है. इसके बावजूद कंपनी ने उसके वॉशरूम जाने के समय को मुद्दा बना लिया.उसका कहना है कि उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि अब उसके काम की गुणवत्ता के बजाय छोटी-छोटी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है. कर्मचारी ने सोशल मीडिया यूजर्स से सलाह भी मांगी कि ऐसी स्थिति में उसे क्या कदम उठाना चाहिए.

सोशल मीडिया पर बटी लोगों की राय

पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कर्मचारी का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम समय पर पूरा कर रहा है, तो उसके वॉशरूम ब्रेक को लेकर इतनी सख्ती उचित नहीं मानी जा सकती.कुछ लोगों ने इसे कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने वाला रवैया बताया.

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