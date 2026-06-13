Home > वायरल > अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल

अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल

Ahmedabad News: अहमदाबाद की एक निजी कंपनी से जुड़ा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक कर्मचारी ने दावा किया है कि उसकी कंपनी न केवल उसके कामकाज पर नजर रख रही थी, बल्कि वॉशरूम जाने में लगने वाले समय को भी रिकॉर्ड कर रही थी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 13, 2026 9:54:48 PM IST

'काम नहीं, अब ब्रेक पर नजर रखी जा रही'
'काम नहीं, अब ब्रेक पर नजर रखी जा रही'


Ahmedabad News: अहमदाबाद की एक निजी कंपनी से जुड़ा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक कर्मचारी ने दावा किया है कि उसकी कंपनी न केवल उसके कामकाज पर नजर रख रही थी, बल्कि वॉशरूम जाने में लगने वाले समय को भी रिकॉर्ड कर रही थी. 
 
कर्मचारी के अनुसार, कंपनी ने उससे कहा कि वॉशरूम ब्रेक में बिताए गए समय की भरपाई के लिए उसे रोजाना करीब 40 मिनट अतिरिक्त ऑफिस में रुकना होगा. इस दावे के सामने आने के बाद इंटरनेट पर ऑफिस कल्चर, कर्मचारियों की निजता और माइक्रोमैनेजमेंट को लेकर बहस तेज हो गई है.

Reddit पोस्ट से शुरू हुआ पूरा विवाद

मामला तब चर्चा में आया जब कर्मचारी ने Reddit के r/IndianWorkplace फोरम पर अपना अनुभव साझा किया. पोस्ट में उसने दावा किया कि कंपनी उसके वॉशरूम ब्रेक की गिनती कर रही है और उसी आधार पर अतिरिक्त समय तक ऑफिस में रुकने का दबाव बनाया जा रहा है.कर्मचारी ने बताया कि वह पिछले करीब 10 महीनों से कंपनी में काम कर रहा है और इस दौरान उसकी परफॉर्मेंस को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं मिली. उसका कहना है कि वह समय पर अपना काम पूरा करता है और उसकी वजह से किसी प्रोजेक्ट या टीम के काम पर असर नहीं पड़ा.

‘काम नहीं, अब ब्रेक पर नजर रखी जा रही’

पोस्ट में कर्मचारी ने लिखा कि जब भी वह वॉशरूम जाता है, अपना मोबाइल फोन डेस्क पर ही छोड़ देता है. इसके बावजूद कंपनी ने उसके वॉशरूम जाने के समय को मुद्दा बना लिया.उसका कहना है कि उसे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि अब उसके काम की गुणवत्ता के बजाय छोटी-छोटी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है. कर्मचारी ने सोशल मीडिया यूजर्स से सलाह भी मांगी कि ऐसी स्थिति में उसे क्या कदम उठाना चाहिए.

 सोशल मीडिया पर बटी लोगों की राय

पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कर्मचारी का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम समय पर पूरा कर रहा है, तो उसके वॉशरूम ब्रेक को लेकर इतनी सख्ती उचित नहीं मानी जा सकती.कुछ लोगों ने इसे कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाने वाला रवैया बताया.

क्या है माइक्रोमैनेजमेंट और क्यों होती है आलोचना?

कॉर्पोरेट दुनिया में माइक्रोमैनेजमेंट उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रबंधक कर्मचारियों की हर छोटी गतिविधि पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक निगरानी कर्मचारियों के आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है.कई एचआर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संगठन में जवाबदेही जरूरी है, लेकिन उसके साथ कर्मचारियों पर भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. अगर कोई कर्मचारी तय समय में अपना काम पूरा कर रहा है, तो उसके व्यक्तिगत ब्रेक पर अत्यधिक नजर रखना कार्यस्थल के माहौल को प्रभावित कर सकता है.

Tags: Ahmedabad NewsEmployee RightsOffice CultureWorkplace News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Netflix की इन थ्रिलर सीरीज और फिल्मों को देखकर हो...

June 13, 2026

glowing और healthy स्किन के लिए जरूरी हैं ये विटामिन्स

June 13, 2026

‘महाभारत’ के वो एक्टर्स, जा आज तक हैं कुंवारे

June 13, 2026

कंगना रनौत की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026

Visa की टेंशन खत्म! इन खूबसूरत देशों में सीधे मिलेगी...

June 13, 2026

शाहरुख खान की 7 फ्लॉप फिल्में

June 13, 2026
अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल
अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल
अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल
अहमदाबाद की कंपनी पर गंभीर आरोप, Washroom Time Track करने के दावे ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल