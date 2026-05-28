‘अल्लाह को दिखावा नहीं, नीयत पसंद है’, बकरे की फोटो वाला केक काटकर आगरा के मुस्लिम परिवार ने दिया बड़ा संदेश

Agra Bakrid goat cake viral: उत्तर प्रदेश के आगरा से बकरीद के दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. यहां एक मुस्लिम परिवार ने पारंपरिक तरीके से अलग हटकर ईद मनाई और लोगों को इंसानियत, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया.

शाहगंज क्षेत्र के तिरंगा मंजिल शेरवानी मार्ग पर रहने वाले एडवोकेट गुल चमन शेरवानी और उनके परिवार ने बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर बकरीद मनाई. परिवार का कहना है कि त्योहार का असली मतलब सिर्फ रस्में निभाना नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छी सोच को आगे बढ़ाना भी है.

अल्लाह को नियत पसंद है, दिखावा नहीं

ॉएडवोकेट गुल चमन शेरवानी ने कहा कि कुर्बानी का मतलब केवल जानवर की कुर्बानी नहीं होता. असली कुर्बानी इंसान के अंदर मौजूद लालच, घमंड, नफरत और बुरी सोच को खत्म करना है.उन्होंने कहा कि आज के समय में कई लोग त्योहारों को दिखावे से जोड़ देते हैं, जबकि अल्लाह इंसान की सच्ची नीयत और अच्छे कर्म को ज्यादा महत्व देता है.शेरवानी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान नेक दिल से जरूरतमंदों की मदद करे और इंसानियत का रास्ता अपनाए, तो वही सबसे बड़ी कुर्बानी मानी जानी चाहिए.

इलाके में देखने वालों की लगी भीड़

जैसे ही लोगों को पता चला कि परिवार बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर बकरीद मना रहा है, इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी. आसपास के लोग इस पहल को देखने पहुंचे और परिवार की सोच की जमकर तारीफ की.हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने इसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की शानदार मिसाल बताया. सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी पहल की खूब चर्चा हो रही है.

क्या है बकरीद का धार्मिक महत्व?