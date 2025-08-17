Home > वायरल > Agra: बीजेपी के पूर्व मंत्री उदयभान चौधरी के बेटे का बस चालक से हुआ विवाद , पिस्तौल दिखा के की दबंगई

मार्ग पर निकलने को लेकर कहासुनी होने लगी,आगरा जयपुर हाईवे पर अपनी काली रंग की थार एसयूवी लेकर जा रहे पूर्व मंत्री उदयभान चौधरी के बेटे का बस चालक के साथ हुआ विवाद

Published By: Ratna Pathak
Published: August 17, 2025 20:53:34 IST

आगरा से मयंक त्यागी की रिपोर्ट : भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है.जहाँ वो एक बस ड्राइवर से गाली गलौज और हाथापाई करते हुए नज़र आ रहे हैं।

भाजपा के पूर्व मंत्री के बेटे का बस ड्राइवर से विवाद

मामला कुछ यूँ है कि आगरा जयपुर हाईवे पर अपनी काली रंग की थार एसयूवी लेकर जा रहे पूर्व मंत्री उदयभान चौधरी के बेटे का बस चालक  के साथ विवाद हो गया।विवाद बहस से होते होते हाथापाई में तब्दील हो गया और भाजपा के पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान के बेटे ड्राइवर पे अपनी पिस्तौल निकाल के दबंगई दिखने लगे। ड्राइवर भी वीडियो में डंडा निकालते हुए दिखाई दे रहा है।विवाद  बढ़ जाने आस पास खड़े लोगों ने जब घटित हो रही घटना का वीडियो बनाना प्रारंभ किया तो पूर्व मंत्री का बेटा अपनी थार एसयूवी लेकर फरार हो गया।

मार्ग पर निकलने को लेकर कहासुनी हुई 

मिली जानकारी के अनुसार घटना आगरा-जयपुर हाईवे की है। पूर्व मंत्री उदयभान सिंह के बेटे संजीव सिंह अपनी काले रंग की महिंद्रा थार एसयूवी से आ रहे थे। उसी मार्ग पर एक रोडवेज की बस चल रही थी। मार्ग पर निकलने को लेकर कहासुनी होने लगी। पूर्व मंत्री के बेटे ने बस के आगे अपनी थार लगा दी। इसके बाद उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए एलान दिया। वही बस चालक ने यह आरोप लगाया है की पूर्व मंत्री के बेटे ने  उस पर पिस्टल तान कर  धमकी दे रहे थे दी .हालांकि वायरल वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि पूर्व मंत्री का बेटा बस के बाहर खड़ा हुआ है और वीडियो में एक युवक डंडा निकलते हुए दिखाई दे रहा है जिसके बाद बस चालक ने पूर्व मंत्री की दबंगई के सामने अपना रोड रूप दिखा दिया उसके बाद बस चालक ने पूर्व मंत्री के बेटे को गाली गलौज और देख लेने की धमकी दे दी जिसके बाद पूर्व मंत्री वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गया 

पिस्तौल दिखाकर करी दबंगई

पूर्व मंत्री के बेटे के साथ बस चालक के इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले तो बस चालक को धमकाना शुरू किया था, लेकिन चालक के आगे एक नहीं चल सकी। उसने पूर्व मंत्री के बेटे को खूब गालियां सुनाईं। उनके साथ आए एक युवक को चालक ने पीट दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई होने की जानकारी नहीं मिल सकी है।कहा तो यह भी जा रहा है की पूर्व मंत्री के पुत्र की दबंगई का यह पहला मामला नहीं है जो सामने आया है इस घटना से पहले भी वो ऐसे केसेस में फसते रहे हैं । पहले भी पूर्व मंत्री का बेटा विवादों से घिरा रहा हे .उदयभान चौधरी जी की सत्ता से सीट तो चली ही गयी बल्कि देश की जनता के सामने उनकी प्रतिष्ठित छबि  भी ख़राब हो सकती है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई होने की जानकारी नहीं मिल सकी है और न ही सत्ता में बैठे ऐसे पावरफुल लोगों की दबंगई में कमी आयी। लेकिन जो भी हो  रोडवेज के चालक ने पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगई का भूत ऐसा उतारा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो  ट्रेंड में आ गया हे।

Tags: Agra newsformer bjp minister udaybhan chaudhary got into fight with the bus driver
