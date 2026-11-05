Home > वायरल > दुल्हन के कबूल है कहते ही सनकी दूल्हे ने कर दिया कांड! बंदूक नहीं, आसमान में सीधा दागी मिसाइलें; क्या सच है ये कहानी ?

दुल्हन के कबूल है कहते ही सनकी दूल्हे ने कर दिया कांड! बंदूक नहीं, आसमान में सीधा दागी मिसाइलें; क्या सच है ये कहानी ?

Afghanistan Wedding: वैसे तो आपने कई ऐसी मुस्लिम शादियां देखी होंगी जिसमे अलग-अगल तरह की रस्में निभाई जाती हैं. वहीं मुस्लिम शादियों में सबसे अहम होता है निकाह, लेकिन अफगानिस्तान में एक ऐसा निकाह हुआ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

By: Heena Khan | Last Updated: November 5, 2026 1:48:34 PM IST

Afghanistan Wedding
Afghanistan Wedding


Afghanistan Wedding Missiles Video Fact Checkवैसे तो आपने कई ऐसी मुस्लिम शादियां देखी होंगी जिसमे अलग-अगल तरह की रस्में निभाई जाती हैं. वहीं मुस्लिम शादियों में सबसे अहम होता है निकाह, लेकिन अफगानिस्तान में एक ऐसा निकाह हुआ जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे. दरअसल, अफ़गानिस्तान में हुई एक शादी की कहानी इन दिनों काफी चर्चाओं में है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के दौरान, जैसे ही दुल्हन ने ‘कुबूल है’ कहा, दूल्हे ने इशारा समझकर आसमान में मिसाइलें दाग दीं. वहीं इस दौरान शादी में धमाका देख हर कोई दहशत में था. बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हालांकि, इस घटना की किसी ऑफिशियल सोर्स या भरोसेमंद न्यूज़ एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है. यह दावा ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही किए जा रहे हैं. 

नहीं देखा होगा निकाह का ऐसा जश्न 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर अफगानिस्तान में ऐसी शादियां होती हैं जिनमे बंदूके चलना तो आम बात है. कई इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, दूल्हे की तरफ़ से हवा में गोलियां चलाकर जश्न मनाया जाता है. इसे बारात या शादी के जश्न का हिस्सा माना जाता है. इस रिवाज़ से कभी-कभी हादसे भी हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि गोलियां किसी को भी लग जाती थी. पिछली घटनाओं में, RPG या दूसरे हथियारों के गलत इस्तेमाल से हादसे हुए हैं. लेकिन शादी के जश्न में जानबूझकर मिसाइल जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करने का दावा बहुत अजीब और खतरनाक लगता है.

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जैसे ही दुल्हन का कहा कबूल है…

बता दें कि जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमे कहा जा रहा है कि जैसे ही दुल्हन ने ऑफर माना, मिसाइलें आसमान में दाग दी गईं. कुछ कैप्शन में इसे “बारात के माहौल को अगले लेवल पर ले जाना” बताया गया है. लोग इसे मज़ेदार, डरावना या बढ़ा-चढ़ाकर बताया हुआ बता रहे हैं. क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे सोशल मीडिया ट्रेंड के तौर पर देखना ही बेहतर है. ऐसे दावे अक्सर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट या पुरानी फुटेज के साथ वायरल हो जाते हैं.

क्या सच है ये कहानी? 

सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की शादी में दुल्हन के ‘कबूल है’ कहते ही दूल्हे द्वारा आसमान में मिसाइलें दागने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। इस घटना की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय वीडियो, आधिकारिक बयान या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस वायरल कहानी को सच न मानें।

Tags: Afghanistan Newsviral video
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