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पहले निर्देशक पर लगाया रेप का आरोप, फिर किया मर्डर प्लान; एक गड़बड़ी ने पहुंचाया जेल, जानिए कौन है वो हसीना

Preeti Jain Case: मॉडल-एक्ट्रेस प्रीति जैन ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक पर पहले रेप का आरोप लगाया, फिर उसकी हत्या की साजिश रची और मारने की सुपारी दी. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसने एक्ट्रेस को जले की सलाखों के पीचे पहुंचा दिया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 10, 2026 2:08:54 PM IST

पहले निर्देशक पर लगाया रेप का आरोप, फिर किया मर्डर प्लान; एक गड़बड़ी ने पहुंचाया जेल, जानिए कौन है वो हसीना


मुंबई की एक अदालत ने साल 2017 में मॉडल प्रीति जैन को फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया था और 3 साल की सजा सुनाई थी. आखिर क्यों मॉडल ने उठाया ये कदम और कैसी रची साजिश? फैसला आने में क्यों लग गए थे एक दशक से भी ज्यादा. चलिए जानते हैं सबकुछ इस खबर में. 

लगाया था रेप का आरोप

बॉलीवुड की दुनिया के दिग्गज निर्देशक मधुर भंडारकर की साल 2004 में एक फिल्म रिलीज हुई थी,  जिसका नाम था ‘आन: मेन एट वर्क. इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जैसे सितारे मौजूद थे. उसी साल मॉडल प्रीति जैन ने निर्देशक के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि निर्देशक ने शादी का झांसा देकर और अपनी एक फिल्म में मुख्य भूमिका देने का वादा करके 1999 से 2004 तक बार-बार उनका रेप किया था. प्रीति ने अपने दावे के सबूत के तौर पर भंडारकर के यौन संबंध बनाने की मांग वाले एसएमएस संदेश भी पेश किए थे.

रची हत्या की साजिश

रेप की शिकायत दर्ज कराने के लगभग एक साल बाद, मधुर भंडारकर की अगली फिल्म ‘पेज 3’ रिलीज़ हुई, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा और अतुल कुलकर्णी ने अभिनय किया था. इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. उसी वक्त प्रीति जैन ने निर्देशक की हत्या के लिए गैंगस्टर अरुण गावली को सुपारी दी थी. रिपोर्ट्स के अनुसार मॉडल ने गावली के सहयोगी नरेश परदेशी को 75,000 रुपये दिए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेश को अपने दोस्त शिवराम दास की मदद से निर्देशक का काम तमाम करना था. जब ऐसा नहीं हुआ, तो प्रीति ने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की. बताया जाता है कि यह खबर गावली तक पहुंच गई और उसने पुलिस को सूचना दे दी.

पुलिस ने की गिरफ्तारी 

जब पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो प्रीति जैन और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया. इस मामले की सुनवाई सेवरी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. इसी वजह से इस मामले में फैसला आने में करीब एक दशक का समय लग गया. शुरुआत में प्रीति और नरेश परदेशी को हत्या की साजिश रचने के आरोप में तीन साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया था. फिर मॉडल को 15000 जुर्माने के साथ रिहा कर दिया गया था. 

यह खबर भी पढ़ें: जिसपर ममता बनर्जी ने जताया सबसे ज्यादा भरोसा, उसी ने कर दी ‘गद्दारी’! TMC बागियों की लिस्ट में शामिल सयानी घोष

Tags: home-hero-pos-3madhur bhandakarPreeti Jain
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