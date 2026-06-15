न धर्म बदलवाया, न आस्था में दखल, गोपी बहू के मुस्लिम पति ने घर में बनवाया मंदिर, एक्ट्रेस संग करते हैं पूजा-पाठ

Devoleena Bhattacharjee New House Temple: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी इन दिनों अपने परिवार और बेटे के साथ समय बिता रही हैं. कुछ समय पहले उन्होंने अपने सपनों का नया घर तैयार कराया था, जिसकी झलक उन्होंने अपने व्लॉग के जरिए फैंस को दिखाई थी.

अब उनके घर से जुड़ा एक नया वीडियो चर्चा में है, जिसमें उनके रियल लाइफ अहम जी यानी पति शाहनवाज शेख घर के लिए नया मंदिर लाते नजर आए हैं. दरअसल घर बनने के बाद देवोलीना और शाहनवाज को महसूस हुआ कि पुराने मंदिर की जगह सही नहीं थी. जिसके बाद वह नया मंदिर लेकर आए हैं.

देवोलीना के घर के लिए नया मंदिर

शाहनवाज़ शेख़ ने बताया कि घर सेट करने के बाद मंदिर की जगह सही नहीं लग रही थी, इसलिए उन्हें उसे बदलना पड़ा; उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने अपना पुराना मंदिर एक पंडित को दे दिया. उन्होंने बताया कि पुराना मंदिर बहुत भारी था मार्बल का बना था और उसे साफ़ करना मुश्किल था. इसलिए, वे घर में लकड़ी का मंदिर ले आए.

पत्नी के साथ मंदिर चुनन गए थें शाहनवाज

शाहनवाज ने बताया कि वे खुद अपनी पत्नी देवोलीना के साथ नया मंदिर चुनने गए और उसे घर में लगवाया. गौरतलब है कि देवोलीना भट्टाचार्जी ने अलग धर्म में शादी की है; उनके पति मुस्लिम हैं. हालांकि, शाहनवाज और देवोलीना दोनों एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं. शाहनवाज देवोलीना के साथ मंदिर जाते हैं, जबकि देवोलीना रमज़ान के दौरान शाहनवाज़ के लिए इफ़्तारी तैयार करती हैं.

फैंस कर रहें तारीफ

सोशल मीडिया पर देवोलीना भट्टाचार्जी का यह वीडियो वायरल हो रहा है. फैंस शाहनवाज़ से काफी प्रभावित हैं. लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि वह देवोलीना के धर्म का सम्मान करते हैं और शादी के बाद देवोलीना ने अपना धर्म नहीं बदला.

देवोलीना भट्टाचार्जी और शाहनवाज शेख की शादी

देवोलीना भट्टाचार्जी ने दिसंबर 2022 में शाहनवाज से कोर्ट मैरिज की थी. शाहनवाज़ एक जिम ट्रेनर हैं. शादी करने से पहले, इस जोड़े ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. वे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और उनका एक बेटा है जिसका नाम जॉय है.

देवोलीना भट्टाचार्जी का टीवी करियर

प्रोफ़ेशनल तौर पर, देवोलीना भट्टाचार्जी एक पॉपुलर टेलीविजन स्टार हैं. वे अभी ब्रेक पर हैं और अपने बेटे की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं. देवोलीना को ‘साथ निभाना साथिया’ शो में ‘गोपी बहू’ के रोल से पहचान मिली. इसके बाद, वे ‘बिग बॉस’ में नजर आईं, जहां उनकी पर्सनैलिटी को बहुत पसंद किया गया.