Viral Video: भैया प्लीज आप गाड़ी रोक दो…ऐसा क्या हुआ कि एक परिवार गिड़गिड़ाता रहा और कैब ड्राइवर करता रहा खौफनाक हरकत, वीडियो देख घूम जाएगा आपका माथा!

Viral Video: दिल्ली में महिला सुरक्षा आज भी खतरे में है। हालिया दिनों में एक परिवार ने नोएडा में चल रहे कैब ड्राइवरों की बुरी हरकत का पर्दाफाश किया है। दरअसल, सामने आए वीडियो में कैब बुक करके एक परिवार नोएडा से दिल्ली जा रहा था। इसी बीच चेकिंग के लिए चौराहे पर खड़ी पुलिस ने कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। फिर कैब ड्राइवर ने ऐसी खौफनाक हरकत कि जिसे जान आप भी सिहर उठेंगे।

वायरल वीडियो में क्या है?

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ‘जब एक परिवार कैब में सफर कर रहा होता है, रास्ते में पुलिस चेकिंग के लिए कैब ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए इशारा करती है। हालाँकि, कैब ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाए और तेज कर देता है। इस बीच सफर कर रहा परिवार उससे कहता है कि, प्लीज गाड़ी रोक लो। पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और गाड़ी तेज भगाने की वजह से बड़ा हादसा भी हो सकता है।

वहीँ, कैब वाला बात सुनने की बजाए परिवार की अपील को अनदेखा का देता है और गाड़ी फूल स्पीड में भगाता रहता है। इस बीच कपल गुजारिश करता रहता है कि उनके साथ बच्चे हैं। हालाँकि वह परिवार की एक नहीं सुनता।

देखें वीडियो

बता दें, वायरल वीडियो को noida.dekho and greaternoidawest.in आईडी से साझा किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ‘बहुत भयानक अनुभव रहा होगा…उतार कर मारते उसे…मैं बच्चे की वजह से माता-पिता की आवाज़ में तनाव महसूस कर सकता हूँ। वहीँ, अन्य ने कहा- ‘यहाँ के एग्रीगेटर यानी उबर पर इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। समय-समय पर ड्राइवर की जानकारी सत्यापित करना उनकी ज़िम्मेदारी है। वे सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं हैं। ड्राइवर का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और गाड़ी ज़ब्त कर लेनी चाहिए।’

