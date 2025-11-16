Abhinav Pandey ने लाइव शो में दो महिला एंकरों को दी गाली, फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे यूट्यूबर्स-इन्फ्लुएंसर्स?

Youtuber Abhinav Pandey Controversy: पिछले कुछ सालों में खुद को यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स गाली के साथ-साथ अपमानजनक शब्दों को कंटेंट के तौर बेधड़क परोसते दिखते हैं. उनका कोई भी कंटेंट मां-बहन की गालियों और आपत्तिजनक शब्दों के बिना पूरा ही नहीं होता. इसके साथ-साथ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कभी-कभी तो अपनी ही फील्ड के दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स से भिड़ जाते हैं. यूट्यूब और सोशल मीडिया पर गाली-गलौज से निकलकर यह मामला मारपीट और फिर कोर्ट तक पहुंच जाता है.

कुछ महीने पहले ही समय रैना के शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसी बातें कही थीं, जिसकी देश-दुनिया में उसकी सोच पर थू-थू तो हुई ही, कोर्ट के चक्कर अलग से लगाने पड़े और कई महीनों तक उसने अपना पॉडकास्ट भी नहीं किया. लेकिन खबरों में इस दौरान लगातार बना रहा.

ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वायरल या फेमस होने के लिए आम बातचीत से लेकर अपने कंटेंट तक में खूब गालियों और गंदी हरकतों, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे वे लोगों की नजरों में आए, उनकों लोग सोशल मीडिया पर ढूंढे और किसी भी तरीके से अपनी पहचान बनाए.

अभिनव पांडेय ने दो महिला एंकर को क्या गाली दी?

आज हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि अभिनव पांडेय नाम के यूट्यूबर की इनदिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है, जो हाल ही पत्रकारिता छोड़कर यूट्यबर बने हैं. इनका एक वीडियो वायरल है, जिसमें ये देश को दो महिला पत्रकारों के लिए गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब उन दो महिला पत्रकारों के ज्ञान पर उंगली उठाई जा सकती है और उठाई भी जाती है. लेकिन, इस तरह लाइव शो में गाली देना और खुद को ज्ञानी की तरह पेश करना किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता.

अभिनव का यू-ट्यूब चैनल कुछ ही महीनों में ठीक-ठीक भी ग्रो कर गया है. ऐसे में इसका भी घमंड हो सकता है या फिर और जल्दी-जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाने या फेमस होने की भूख भी हो सकती है.

अब अभिनव पांडेय अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं, वो बताते हैं, जिसके लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो में अभिनव ने कहा- “मा&!% ये एंकर भो@% के हमारा ही तो लिखा पढ़ते थे, जब मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करता था तो देखता था (महिला पत्रकारों के नाम) इन सबका समय चल रहा है, तो ब@&द हमारा तो दौर आएगा, ये सा* अनपढ़-गंवार-जाहिल ब@&*, जब इनकी इतनी पूछ है तो हमारा तो दौर आएगा. इन्हें तो मूर्गा लड़वाने के अलावा कुछ नहीं आता.”

सफाई में अभिनव पांडेय ने क्या कहा?

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिनव की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई, जिसके बाद उसने अपनी सफाई पेश की है. एक वीडियो में सफाई पेश करते हुए अभिनव ने कहा- “वो वीडियो सही वीडियो है, AI या फेक वीडियो नहीं है. मैं ऐसा कह सकता था और बहुत सारे लोग ये मान जाते. वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है, वो गलत शब्द हैं और आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते, हम भी नहीं करते हैं.”

अभिनव ने आगे कहा- “वो पर्सनल बातचीत का हिस्सा था, प्राइवेट लाइफ चल रहा था, वो गलती से ऑन एयर चला गया. उसमें जो भी टिप्पणी की गई, उसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं बोल रहा था, मैं व्यवस्था के ऊपर बात कर रहा था कि भाई जो आज कल की टीवी पत्रकारिता में जो व्यवस्था चल रही है उस पर बात कर रहा था कि ये हिंदू-मुस्लिम की जबरदस्ती की जो बहसें होती हैं, प्रवक्ताओं को आपस में लड़ाने वाली बात होती है, उसमें उदाहरण के तौर पर मैंने दो एंकर्स के नाम लिए.”

उसने आगे कहा- “मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है. उनसे (एक महिला एंकर का नाम लेकर) तो मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं. मैंने उदाहरण के तौर पर बोलना चाहा, लेकिन गलत इंटरप्रेशन हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं. इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.”

गाली-गलौज कर बड़े-बड़े टीवी मंचों पर पहुंचे हैं कई यूट्यूबर्स-इन्फ्लुएंसर्स

बता दें कि गाली-गलौज या अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का फॉर्मूला अभी तक कई मामलों में हिट भी रहा है. कई ऐसे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्होंने ऐसे ही अपने वीडियो कंटेंट में गाली-गलौज कर बड़े-बड़े टीवी मंचों पर पहुंचे हैं और विनर भी बने हैं.

इस तरह की हरकतों के बाद इन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को शरम और संकोच भी नहीं होते. पब्लिकली इसे बड़े गर्व के साथ पेश करते हैं. माफी भी ऐसे मांगते हैं कि जैसे ये एहसान कर रहे हैं. देखा गया है कि इस तरह के लोगों के फैन और फॉलोवर्स भी बड़ी तेजी से बन जाते हैं. इसमें कोई धर्म की वजह से तो कोई जाति की वजह से तो कई अपने इलाके का होने की वजह से आज के युवा इनके फैन और फॉलोवर्स बनते हैं. इन्हें फॉलो कर इनकी तरह ही बनने की कोशिश करते हैं, जो कई बार सोशल मीडिया पर आपकी आंखों के सामने से गुजरता होगा.