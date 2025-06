Macron Meloni Viral Video: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ “गुप्त बातचीत” करते हुए कैमरे में कैद किया गया। दोनों शीर्ष नेताओं को किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में मैक्रों को मेलोनी से बात करते समय अपने मुंह को हाथ से ढकते हुए देखा जा सकता है । कुछ सेकंड बाद, इटली की पीएम ने बिना कुछ कहे उन्हें अंगूठा दिखाया।

हालाँकि, इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर मीम्स की धूम मच गई, जिसमें कई “मेलोडी” मीम्स शामिल थे। “मेलोडी” मीम्स अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेलोनी की दोस्ती पर आधारित हैं। एक यूजर ने कहा, “वह कह रहे होंगे कि कल मोदी आएंगे, आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए, वादा करो… मेलोनी पक्की होगी।”

वहीँ , एक अन्य यूजर ने लिखा “अरे वो तो देवर जी हैं, बता रहे हैं भाभी को कि बड़े भैया दिल्ली से निकल चुके हैं।’ वहीँ जी7 शिखर सम्मेलन की गंभीरता को समझते हुए एक यूजर ने कहा, “उन्होंने कहा, डील मेकर डोनाल्ड ट्रंप डील चाहते हैं, लेकिन हमें नो कहना होगा।”

Whatever Macron said had Meloni looking like, “What the hell is this guy on?” 😂pic.twitter.com/YlifXsGidB

