Viral Video: प्यार में पागल आशिक ने किया ऐसा कांड, अंधकार में डूब गया पूरा गांव

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बिजली के पोल पर चढ़कर तार को काटता हुआ नजर रहा है। इसके पीछे का क्या माजरा है आइये आपको बताते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका से नाराज चल रहा था, जिसके चक्कर में उसने पूरे गांव की लाइन काट दी। उसके गुस्से के पीछे की वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि उसका गुस्सा बस इसलिए था क्योंकि प्रेमिका का फोन व्यस्त था। इससे वह इतना परेशान हो गया कि उसने बिजली के खंभे पर चढ़कर तार काट दिया और पूरे गांव की बिजली काट दी। इस अजीबोगरीब घटना ने सभी को चौंका दिया है।
वीडियो हो रहा वायरल
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक लड़का हाथ में एक बड़ा प्लायर लिए बिजली के खंभे पर खड़ा दिखाई देता है, जिसके चारों ओर कई तार लगे होते हैं। फिर वह तार काटने लगता है, जिससे इलाके की बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी पार्टनर का फोन व्यस्त था और स्थिति को सामान्य रूप से संभालने के बजाय, उसने पूरे गांव की बिजली आपूर्ति काटकर अपनी निराशा व्यक्त की।
वीडियो को मिले लाखों व्यूज
हालांकि, इनखबर इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान जरूर खींचा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर tv1indialive नाम की आईडी द्वारा शेयर किया गया है और इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि, ‘गुस्साए आशिक ने लड़की का फोन बिजी होने पर उसके गांव की बिजली काट दी।’ खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, इसके अलावा, 2 लाख से ज्यादा लोगों द्वारा इस वीडियो को पसंद किया गया है।
लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया
वायरल हो रहे इस वीडियो में तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘आशिक तो बहुत देखे प्यार में, जो आशिक पागल हो जाए पहली बार देखा है। इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘आशिक ने अपनी नस काट ली, उसने गांव की नस काट ली।’ इसी तरह एक ने लिखा है, ‘उसे बॉलीवुड फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए।’ वहीं एक अन्य ने लिखा है, ‘पूरा गांव अब सिर्फ उसकी वजह से बिना बिजली के है।’ इस तरह के कई मजेदार कमेंट देखने को मिल रहे हैं।