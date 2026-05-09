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गरीबी और तूफान के बीच जंग, तेज आंधी में बच्चे ने शर्ट से थाम ली टीन की उड़ती छत, वीडियो वायरल

Viral Video: गरीबी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें विषम परिस्थिति ने बच्चे को मजबूत बना दिया और एक शर्ट के सहारे वह अपने टीन से बने आशियाने को बचा रहा है. इस वीडियो को देख आपका दिल पसीज जाएगा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 9, 2026 5:11:58 PM IST

तेज तूफान और बारिश में एक शर्ट से अपनी टिन की छत को बचाता बच्चा
तेज तूफान और बारिश में एक शर्ट से अपनी टिन की छत को बचाता बच्चा


कुछ बच्चों को जिंदगी बहुत जल्दी बड़ा बना देती है. जब उनकी उम्र खेलने-कूदने की होती है, तब वे मजबूरियों और जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भारी बारिश और तेज़ तूफानी हवाओं के बीच एक छोटे से घर की टीन की छत उड़ने लगी. इस हालात में एक छोटा लड़का अपनी एक शर्ट से टिन की छत को पकड़कर लटक जाता है, जिससे वह उड़े ना, क्योंकि यही उसका एक मात्र आशियाना है. इस वीडियो को देखे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक बच्चा मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बीच टिन की छत से एक शर्ट की दम पर लटका हुआ है. इस विषम हालात में जहां आमतौर पर लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह तलाशते हैं, वहीं एक छोटा बच्चा अकेले तूफान के सामने डटा रहा. उसने अपनी शर्ट का सहारा लेकर उड़ती हुई टीन की छत को कसकर पकड़ लिया, ताकि उसका घर और परिवार खुले आसमान के नीचे आने से बच सके. इस दिल छू लेने वाले दृश्य में डर से ज्यादा जिम्मेदारी नजर आई. यह नजारा सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों की सच्चाई को दिखाता है, जो हर दिन मुश्किल हालात से लड़ते हुए जिंदगी गुजारते हैं.

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क्या बोल रहे यूजर्स?

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि असली हिम्मत उम्र नहीं देखती. कभी-कभी सबसे मजबूत लोग बड़े नहीं, बल्कि वे बच्चे होते हैं जो कम उम्र में ही जिंदगी की सबसे कठिन जिम्मेदारियां उठा लेते हैं. इस वीडियो को देख एक यूजर ने कहा, जो वीडियो बना रहा है वह मदद नहीं कर सकता. इसके अलावा अन्य लोग बच्चे को जिम्मेदारियां उठाता देख भावुक हो रहे हैं. 

Tags: viral video
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