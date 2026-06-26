'कलेक्टर साहब! मैं भारत में ही मरना चाहती हूं'... 94 साल की बुजुर्ग दादी ने त्याग दिया अमेरिका, कलेक्ट्रेट में की ऐसी अपील, भावुक गए लोग!

आज के आधुनिक दौर में अमेरिका-कनाडा जैसे देशों में घूमना, बसना और वहां की नागरिकता लेना तो ज्यादातर भारतीयों का सपना होता है. इसे एक सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अपनी जीवन के 100 साल लगभग पूरे करने वाली महिला ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय चाहे कहीं भी रहे, वो उनके लिए भारत का अभिन्न अंग होने से बड़ी कोई चीज नहीं होती. हम बात कर रहे हैं 94 वर्षीय कोंड्रागुंटा महालश्र्मीम्मा की जो अमेरिका की नागरिक हैं और भारत की नागरिकता बहाल करने के लिए जिला प्रशासन से अपील करती नजर आ रही है. इस मामले में बुजुर्ग महिला की एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने काफी इमोशनल अपील की है.

पति के मौत के बाद बन गई यूएस सिटीजन

वायरल वीडियो के मुताबिक, 94 वर्षीय कोंद्रगुंटा महालक्ष्मीम्मा ने मंगलवार को बापटला जिले के कलेक्टर वी विनोद कुमार से मुलाकात की. पीजीआरएस हॉल में पब्लिक हियरिंग के दौरान महालक्ष्मीम्मा ने अपनी भारतीय नागरिकता बहाल करने की अपील की और निष्ठा की शपथ ली. अधिकारियों ने बताया कि महालक्ष्मीम्मा चिनागंजम मंडल के चिंथगुम्पाला गांव की रहने वाली हैं लेकिन अपने पति नागभूषणम की मृत्यु के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शिफ्ट हो गई. वहां वो अपने बेटे डॉ. के. बुचैया चौधरी के साथ रहती हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं. बुचैया ने जुलाई 2000 में अमेरिका नागरिका हासिल कर ली थी. लेकिन महालक्ष्मीम्मा का दिल विदेश में नहीं लगा.

भारतीय नागरिकता के लिए दिखाई निष्ठा

94 साल की महालक्ष्मीम्मा 2018 में भारत वापस लौट आईं और अपने पैतृक गांव में रहने लगीं. इसी के साथ स्वेच्छा से अपने अमेरिकी नागरिकता त्याग दी और भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया. मंगलवार को महालक्ष्मीम्मा ने कलेक्ट्रेक के एक अधिकारी की निगरानी में अपनी भारतीय नागरिकता के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ ली. साथ में एक नागरिक के कर्तव्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई.

एक भारतीय के रूप में चाहिए मौत?

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 91 साल की महालक्ष्मीम्मा के पास अब प्रवासी भारतीय नागरिक का दर्जा होने के साथ अमेरिका की नागरिकता भी है. कलेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जैसे-जैसे महालक्ष्मीम्मा को लगा कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है, उन्होंने अपने अंतिम दिन भारतीय नागरिक के तौर पर बिताने और बतौर भारतीय दुनिया को अलविदा कहने की इच्छा जताई. 23 जून को वो अपनी भारतीय नागरिकता की शपथ लेने के लिए अपने बेटे के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थीं. जहां उन्होंने अपनी नागरिकता को वापस लेते हुए बेहद इमोशनल पल शेयर किए.

“I WANT TO DIE AS AN INDIAN”: 94-YEAR-OLD GIVES UP US CITIZENSHIP

A 94-year-old woman from Andhra Pradesh has renounced her US citizenship and appealed to authorities to restore her Indian citizenship, saying her final wish is to spend the rest of her life in her motherland.… pic.twitter.com/O9CpJMDoS1 — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 26, 2026

भारत में हो अंतिम संस्कार

94 वर्षीय अमेरिकी नागरिक कोंड्रागुंटा महालक्ष्मीम्मा ने वापटला जिले के कलेक्टर वी विनोद कुमार के सामने कानूनी कार्यवाही के दौरान कहा कि वो अपना शेष जीवन अपनी जन्मभूमि में बिताना चाहती हैं और उनका अंतिम संस्कार भारत में ही किया जाए. कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि नागरिकता कानूनों के अनुसार सभी कदम उठाए जा रहे हैं और अब निर्णय गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है.

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