Home > वायरल > Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत

Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत

Girl Gave Birth To Baby: एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा के कैथल जिले में एक नौ साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है. इस वीडियो से लोगों में काफी गुस्सा और चिंता फैल गई है

By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 7:28:25 AM IST

haryana news
haryana news


Girl Gave Birth To Baby: एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा के कैथल जिले में एक नौ साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है. इस वीडियो से लोगों में काफी गुस्सा और चिंता फैल गई है. वीडियो में एक छोटी लड़की अस्पताल में बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है, जबकि एक महिला, जिसकी पहचान पुलिस अधिकारी के तौर पर हुई है, वो इस मामले के बारे में बताते हुए कहती है कि इस लड़की के ही भाई ने इसे प्रेग्नेंट किया है और इसके साथ दुष्कर्म किया है.  हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि यह वायरल क्लिप गुमराह करने वाली है और इसका कैथल जिले से कोई लेना-देना नहीं है.  

You Might Be Interested In

वायरल वीडियो में किए जा रहे ये दावे 

वायरल वीडियो के साथ दिए गए कैप्शन में दावा किया गया है कि: हरियाणा के कैथल की एक नौ साल की लड़की ने आठ महीने की प्रेग्नेंसी के बाद बच्चे को जन्म दिया. इस घटना से पूरा इलाका सदमे में है. आरोप है कि लड़की के भाई ने यह अपराध किया. आरोप है कि परिवार, खासकर मां ने आरोपी को बचाने की कोशिश की. पीड़ित बच्ची को समय पर इलाज और न्याय नहीं मिला. ये दावे कई प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फैलाए गए, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया.

जानें क्या है सच्चाई 

दावों के उलट, यह वीडियो 5 मार्च, 2025 का है और कैथल की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, NIILM यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स के लिए आयोजित एक सेमिनार के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में, कैथल सिटी पुलिस स्टेशन की इंचार्ज गीता सेमिनार के दौरान लॉ स्टूडेंट्स के साथ अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुभव शेयर करती दिख रही हैं. चर्चा के दौरान नौ साल की बच्ची के मां बनने के मामले का उदाहरण दिया गया था, लेकिन इस घटना का कैथल जिले से कोई लेना-देना नहीं था. इस फुटेज को सोशल मीडिया पर कैथल से जोड़कर गलत तरीके से पेश किया गया है, जो कि असल में गलत है.

You Might Be Interested In

पुलिस अधिकारीयों का क्या कहना है? 

वायरल कंटेंट का संज्ञान लेते हुए, कैथल पुलिस ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. पुलिस उपाधीक्षक ललित यादव ने एक आधिकारिक वीडियो बयान में कहा कि वायरल वीडियो का कैथल जिले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कैथल पुलिस ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे दावों को वेरिफाई या समर्थन नहीं करती है. डीएसपी ने कहा कि पुलिस ने गुमराह करने वाले सर्कुलेशन पर ध्यान दिया है और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेगी. यह वायरल दावा कि कैथल की नौ साल की लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है, गलत है. वीडियो को संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले तरीके से पेश किया गया है, जिससे अनावश्यक घबराहट और गलत जानकारी फैल रही है.

You Might Be Interested In
Tags: Baby Birthbaby birth processcrime newshome-hero-pos-3instagram reelviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत
Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत
Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत
Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत