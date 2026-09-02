हौसले को सलाम! एक पैर पर 400 मीटर कूदकर रोज स्कूल पहुंचती है 7 साल की बच्ची; DM साहब से लगाई मदद की गुहार

Ragini Ballia Tricycle Viral Video: उत्तर प्रदेश के बलिया की एक सात साल की बच्ची ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) से भावुक अपील करके इंटरनेट पर सबका ध्यान खींचा है. पहली क्लास में पढ़ने वाली रागिनी को उम्मीद है कि उसे एक ट्राइसाइकिल मिल जाएगी, जिससे उसका रोज स्कूल जाने का सफर आसान हो जाएगा. वो बलिया के मनियर एजुकेशन एरिया के प्राइमरी स्कूल डिघेड़ा में पढ़ती है. रागिनी का एक पैर सड़क हादसे में तब खराब हो गया था जब वो लगभग छह महीने की थी. दिव्यांगता के बावजूद, वो स्कूल जाने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ है.

DM साहब से की भावुक अपील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रागिनी एक वीडियो में जिला प्रशासन से भावुक अपील करते हुए कहती है, ‘DM अंकल, मेरा एक पैर खराब हो गया है, मुझे साइकिल दिला दीजिए, मैं रोज पढ़ने आऊंगी.’ रागिनी की पढ़ाई जारी रखने की दृढ़ता और भी खास हो जाती है क्योंकि उसका स्कूल उसके घर से सिर्फ़ 400 मीटर दूर है. ज़्यादातर बच्चों के लिए यह दूरी पैदल तय करना आसान होता है. लेकिन रागिनी के लिए, एक पैर पर यह दूरी तय करने का मतलब है रोज़ स्कूल तक कूदकर जाना, जिसमें शारीरिक परेशानी और थकान भी होती है.

Ragini, 7, lost her left leg in an accident when she was barely 6-month-old. She limps to the government school in UP’s Ballia. All she wants is a tricycle to continue her schooling. @dmballia pic.twitter.com/gNVF4SxxwK — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 1, 2026

सोशल मीडिया से लगाई गुहार

X पर @Benarasiyaa की एक पोस्ट में उनकी स्थिति पर ध्यान दिलाया गया और सवाल उठाया गया कि जिस बच्चे को ऐसी बुनियादी मदद की जरूरत है, उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया का मुद्दा क्यों बनना पड़ा. पोस्ट में कहा गया, ‘हर बार जब किसी गरीब लड़की को ट्राइसाइकिल की जरूरत होती है जो उसे बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी तो हमें पहले सोशल मीडिया पर आवाज उठानी पड़ती है. स्थानीय प्रशासन इतना अक्षम क्यों है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी का छोटा-सा काम भी करता हुआ कभी नहीं दिखता?

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