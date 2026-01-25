Home > वायरल > Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश

Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश

Bhopal VIP Road Viral Video Bike: यह वीडियो पीछे चल रहे किसी वाहन सवार ने रिकॉर्ड किया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 25, 2026 4:49:14 PM IST

7 Youths on One Bike Bhopal
7 Youths on One Bike Bhopal


7 Youths on One Bike Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर ट्रैफिक नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने का एक खतरनाक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्प्लेंडर बाइक पर सात युवक सर्कस की तरह सवार दिखाई दे रहे हैं. कोई हैंडल के पास बैठा है, तो कोई एक-दूसरे के ऊपर लदा हुआ नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि तेज रफ्तार बाइक पर सवार किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना, जिससे गंभीर हादसे का खतरा साफ झलकता है.

स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा वायरल

यह वीडियो पीछे चल रहे किसी वाहन सवार ने रिकॉर्ड किया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग भोपाल पुलिस को टैग कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. आम नागरिकों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ बाइक सवारों की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है.



ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल 

वीआईपी रोड को भोपाल की सबसे खूबसूरत और सुरक्षित सड़कों में गिना जाता है और यहां आमतौर पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहती है. इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही ने ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे स्टंटबाजों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल रद्द किए जाने चाहिए, ताकि दूसरों को सबक मिल सके.

बाइक सवार युवकों की तलाश शुरू

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रैफिक डीसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही बाइक सवारों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जाएगा और कानून के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: 7 Youths on One Bike BhopalBhopal NewsBhopal VIP RoadBhopal VIP Road Viral Video BikeBhopal Viral Videohome-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश
Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश
Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश
Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश