Video: 1 बाइक, 7 लोग सवार…वीआईपी रोड पर मौत का स्टंट हो रहा तेजी से वायरल; देखने वालों के उड़े होश

7 Youths on One Bike Bhopal: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर ट्रैफिक नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने का एक खतरनाक मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक स्प्लेंडर बाइक पर सात युवक सर्कस की तरह सवार दिखाई दे रहे हैं. कोई हैंडल के पास बैठा है, तो कोई एक-दूसरे के ऊपर लदा हुआ नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि तेज रफ्तार बाइक पर सवार किसी भी युवक ने हेलमेट नहीं पहना, जिससे गंभीर हादसे का खतरा साफ झलकता है.

स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा वायरल

यह वीडियो पीछे चल रहे किसी वाहन सवार ने रिकॉर्ड किया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग भोपाल पुलिस को टैग कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. आम नागरिकों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ बाइक सवारों की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है.

ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

वीआईपी रोड को भोपाल की सबसे खूबसूरत और सुरक्षित सड़कों में गिना जाता है और यहां आमतौर पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहती है. इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही ने ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे स्टंटबाजों के ड्राइविंग लाइसेंस तत्काल रद्द किए जाने चाहिए, ताकि दूसरों को सबक मिल सके.

बाइक सवार युवकों की तलाश शुरू