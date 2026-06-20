जब 50 की उम्र में कॉलेज के पेंडिंग एग्जाम देने पहुंची मम्मी; सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले- ‘वाह आंटी, तुस्सी छा गए!

सोशल मीडिया पर रोजाना मजेदार और इंस्पायरिंग स्टोरीज शेयर की जाती हैं. इनमें से कुछ कंटेंट हमारे दिल को छू जाते हैं तो कुछ हमें हंसने या रोने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसी ही एक रील तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक 50 वर्षीय महिला 35 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दोबारा कॉलेज में एंट्री लेती नजर आ रही है. यह वीडियो यूजर्स को काफी मोटिवेट कर रहा है जिसमें यूजर्स आंटी की काफी सराहना कर रहे हैं.

35 साल बाद कॉलेज वापसी

वायरल वीडियो को फनी कैप्शन दिया गया है कि आज 35 साल पूरे हो गए लेकिन अभी भी बैक के एग्जाम क्लीयर करने कॉलेज जा रहे हैं. वीडियो में महिला काफी कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड नजर आ रही है. वीडियो को ऑरीजनली इंस्टाग्राम पर मंजू नारंग नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिसमें लिखा है कि पढ़ाई की कोई एज लिमिट नहीं होती.

मां को एग्जाम के लिए किया मोटिवेट

आज के आधुनिक दौर में जहां 50 साल में महिलाएं घर-गृहस्थी में रम चुकी होती हैं वहां आंटी ने दोबारा कॉलेज वापसी करके लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में आंटी कॉलेज में एंट्री से पहले कैमरे से बातचीत करती नजर आ रही हैं. कैमरे के पीछे खड़ा आंटी का बेटा ऑल द बेस्ट बोलकर अपनी मां को और भी मोटिवेट करता है.

यूजर ने की आंटी की सराहना

इस वायरल वीडियो को यूजर की काफी तारीफें मिल रही हैं. 3 दशकों के बाद घर के कामों से टाइम निकालकर दोबारा कॉलेज जॉइन करने का जज्बा लोगों का काफी पसंद आ रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया है कि प्राउड मॉम. जबकि अन्य यूजर ने लिखा कि वाह मम्मी, तुस्सी छा गए. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि सोचो एग्जाम में आंटी से किसी क्वेश्चन का आंसर पूछना कितना मुश्किल होगा.

एक और यूजर लिखते है कि काश मुझे मेरे पेंडिंग एग्जाम पेपर को सॉल्व कराने का मौका मिलता. यह मेरे करियर के लिए बड़ा अचावमेंच होता है. फनी कमेंट की कड़ी में यूजर ने लिखा कि एक सेमेस्टर का एग्जाम आंटी देती हैं और दूसरे सेमेस्टर का अंकल. यूजर ने लिखा कि अगर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को सीरियस नहीं लिया तो मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा.

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