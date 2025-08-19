Home > वायरल > प्रेमी संग बेड पर पकड़ी गई पत्नी, फिर तलाक नहीं…पति ने कर दिया कन्यादान, Video देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

प्रेमी संग बेड पर पकड़ी गई पत्नी, फिर तलाक नहीं…पति ने कर दिया कन्यादान, Video देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

Love Affair: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ पति ने ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Published By: Heena Khan
Published: August 19, 2025 10:54:57 IST

Love Affair: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ पति ने ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, यहाँ  पति ने पहले घर में ही अपनी पत्नी की 50 साल के प्रेमी से शादी कराई और फिर राजातालाब मंदिर में लेकर गया और वहां सारे रीति रिवाज से महिला की शादी कराई गई। पति ने अपनी पत्नी को एक कमरे में प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उसने दोनों की शादी करवा दी।

जानिए पूरा मामला 

मिर्जापुर अहरौरा निवासी अरविंद कुमार पटेल का विवाह 25 साल पहले चंदौली दुलहीपुर निवासी रीना देवी से भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार हुआ था। शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए, बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। दूसरा बेटा 18 साल का है। शादी के बाद, उसका अपने प्रेमी सियाराम यादव से प्रेम संबंध हो गया, जो उसी घर में किराए पर किराना की दुकान चलाता था।

जासूसी करने पर खुले राज 

कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। इसके बाद पत्नी किराए के मकान में रहने लगी। पति अरविंद पटेल को अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था। पति अरविंद को पता चला कि उसकी पत्नी रीना देवी अपने प्रेमी 50 वर्षीय सियाराम यादव के साथ एक कमरे में है। अरविंद मौके पर पहुँच गया और दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपने परिवार वालों और दोस्तों को बुलाकर उसी जगह उनकी शादी करवा दी।

