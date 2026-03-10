Home > वायरल > Ghee Tanker: तिरुमाला में सड़क बन गई घी की नदी, टैंकर पलटने से बह गया 21,000 लीटर घी, गेलन-बाल्टी लेकर भागे गांववाले

Ghee Tanker: तिरुमाला में सड़क बन गई घी की नदी, टैंकर पलटने से बह गया 21,000 लीटर घी, गेलन-बाल्टी लेकर भागे गांववाले

Ghee Tanker Overturn: पुणे से तिरुमाला मंदिर के लिए घी ले जा रहा एक टैंकर रविवार रात कडप्पा जिले के कोंडापुरम मंडल में चित्रावती पुल के पास पलट गया. इस एक्सीडेंट में लगभग 21,000 लीटर घी बह गया, जो मंदिर में चढ़ाने के लिए था.

By: Heena Khan | Published: March 10, 2026 1:16:33 PM IST

Ghee Tanker Overturn: पुणे से तिरुमाला मंदिर के लिए घी ले जा रहा एक टैंकर रविवार रात कडप्पा जिले के कोंडापुरम मंडल में चित्रावती पुल के पास पलट गया. इस एक्सीडेंट में लगभग 21,000 लीटर घी बह गया, जो मंदिर में चढ़ाने के लिए था. पुलिस ने बताया कि पुल पार करने के तुरंत बाद ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल खो गया, जिससे वो पलट गई. ड्राइवर और क्लीनर दोनों को मामूली चोटें आईं.

वीडियो हुए वायरल 

जैसे ही खबर फैली, लोकल लोग अधिकारियों के आने से पहले गिरे हुए घी को इकट्ठा करने के लिए बाल्टियां और कंटेनर लेकर मौके पर पहुँच गए. बाद में पुलिस ने दखल देकर व्यवस्था ठीक की और आगे घी इकट्ठा होने से रोका. केस दर्ज कर लिया गया है, और जांच चल रही है. ज़मीन से गिरे हुए घी को इकट्ठा करते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो गए हैं. वहीं सोशल मीडिया से लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं. बता दें कि गाँव वालों के घी इकट्ठा करने के वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए, जिससे ऑनलाइन गरमागरम बहस छिड़ गई. कुछ यूज़र्स ने इस घटना को “लूट” बताया, जबकि दूसरों ने इस शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई. आलोचना करने वालों ने तर्क दिया कि इसे लूट कहना गरीब गाँव वालों को गलत तरीके से बदनाम करना है, जो बस उस चीज़ को बचा रहे थे जो वरना बर्बाद हो जाती.

गांव वालों को बोला लुटेरे 

एक यूज़र ने कहा, “यह लूट नहीं है. घी पहले ही गिर चुका था; वो बस जो बचा था उसे उठा रहे थे.” एक और ने कहा, “लूट एक कठोर शब्द है. जो लोग खाने की ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए संघर्ष करते हैं, उनके लिए घी एक दुर्लभ लग्ज़री है. इसे इकट्ठा करना अपराध से ज़्यादा गरीबी दिखाता है.”एक कमेंटेटर ने कहा, “‘लूट’ शब्द अंग्रेजों ने भारत से उधार लिया था, और यहाँ हम इसे सचमुच जी रहे हैं – फेंकी हुई मिठाइयों से लेकर गिरे हुए घी तक.

