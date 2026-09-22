20वीं मंजिल पर रहना पड़ा भारी! महिला ने बताया भयानक अनुभव, अगर बंद हो गई लिफ्ट तो…

20th Floor Living Experience: 20वीं मंज़िल पर रहने का मतलब शहर का बड़ा नज़ारा देखना हो सकता है, लेकिन यह कुछ अनएक्सपेक्टेड पल भी ला सकता है. एंटरप्रेन्योर साक्षी शर्मा ने एक हाई-राइज़ अपार्टमेंट में ज़िंदगी का एक हल्का-फुल्का अंदाज़ शेयर किया है, जिसमें ज़मीन से इतनी ऊपर रहने से होने वाली अजीब चीज़ों के बारे में बताया गया है. एक इंस्टाग्राम क्लिप में, शर्मा ने उन आवाज़ों के बारे में बात की जो अजीब तरह से साफ लगती हैं, पटाखे जो ऊपर के बजाय नीचे से आते हैं, और बिना काम करने वाली लिफ्ट के फंसने की चिंता के बारे में बताया. उन्होंने यह भी मज़ाक किया कि पक्षी लोगों को अपनी ऊंचाई पर रहते हुए देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं.

20वीं मंजिल पर रहकर करती हैं ये अनुभव

शर्मा का कहना है कि ऊंची मंज़िलें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ के साथ आती हैं “कोई आपको यह नहीं बताता कि 20वीं मंज़िल पर रहना कितना अजीब है. मुझे लगा था कि ऊंची मंज़िल का मतलब है पिन-ड्रॉप साइलेंस, लेकिन यहां, आपको हर एक पिन गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है. फिजिक्स!” इतना ही नहीं , उन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई से पटाखे देखना अजीब लग सकता है. जब कोई लिफ्ट फटती है, तो ऊपर देखने के बजाय, लोगों को नीचे देखना पड़ सकता है. इस बीच, हेलीकॉप्टर कभी-कभी आंखों के लेवल पर उड़ते हुए दिख सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘जब कोई पटाखा फटता है और आवाज़ आती है, तो आप ऊपर देखेंगे, है ना? लेकिन हमें नीचे देखना पड़ता है. कभी-कभी, हेलीकॉप्टर भी हमारी आंखों के लेवल पर उड़ते हैं.’

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लिफ्ट उनकी सबसे बड़ी चिंता है

शर्मा के लिए, दोनों लिफ्टों का एक साथ रुक जाना, अजीब नज़ारों से भी बड़ी चिंता की बात है. अगर ऐसा हुआ, तो 20वीं मंज़िल पर रहने वालों को सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए लंबा चलना पड़ सकता है. उन्होंने आगे कहा, “लेकिन आप जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा बुरा सपना क्या है? क्या होगा अगर दोनों लिफ्ट काम करना बंद कर दें?” उन्होंने क्लिप को एक मज़ाक के साथ खत्म किया कि पक्षी इतनी ऊंचाई पर रहने वाले इंसानों को देखकर हैरान हो जाते हैं. ‘पक्षी भी हमें अजीब तरह से देखते हैं, जैसे, ‘तुम लोग यहां ऊपर क्या कर रहे हो, इंसानों?’