Gurugram Transfomation Viral Video: साल 2004 में ऐसा था गुरुग्राम का नजारा, 50 से कम हुआ करता था AQI देखें वायरल वीडियो..!

Gurugram Transfomation Viral Video: गुरुग्राम आज चमकदार इमारतों, बड़े शॉपिंग मॉल और कंपनियों का शहर बन चुका है. ये शहर नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) का हिस्सा है और पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बदल चुका है. ये बदलाव सबसे साफ तौर पर एक पुरानी वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो रही है. वीडियो में गुरुग्राम का 2004 वाला दृश्य दिखाया गया है. उस समय शहर की सड़कें खोदी हुई थीं, छोटे-छोटे दुकानें और सड़क किनारे ठेलों वाले स्टॉल दिखाई दे रहे थे. एक व्यक्ति पेड़ की छाया में नाई से बाल कटवाने और शेव कराने की तैयारी कर रहा था. सड़क पर लोग, गाय और गधे के झुंड के साथ चलते दिख रहे थे. वीडियो में इस्तेमाल किया गया सेपिया रंग इसे पुराने समय की याद दिलाने वाला बना देता है. वीडियो को X पर ‘सिद्धार्थ शुक्ला’ नाम के अकाउंट ने शेयर किया था. इसके कैप्शन में लिखा था कि ये दृश्य तब का है जब उन्होंने पहली बार 2006 में गुरुग्राम का दौरा किया था.

यादों में लौटते लोग

कई लोगों के लिए ये वीडियो पुराने समय की याद दिलाने वाला साबित हुआ. कुछ लोगों ने बताया कि ये वीडियो उन्हें शहर में हुए बदलाव की याद दिलाता है. एक यूजर ने लिखा, ‘मैं यहीं पैदा हुआ. पहला मॉल बनते हुए देखा. 33 साल में शहर का इतना बदल जाना मेरे लिए अजीब है. जंगल से कॉर्पोरेट शहर तक का सफर.

दूसरे यूजर ने बताया, असली विकास 2010 के बाद शुरू हुआ – मेट्रो, वेस्टिन होटल, रैपिड मेट्रो, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास निर्माण. उस समय गोल्फ कोर्स रोड सिर्फ कुछ पेट्रोल पंप और नजरअंदाज की जाने वाली जगह थी. हालांकि, कुछ लोग वीडियो के बारे में अलग राय रखते हैं और कहते हैं कि शहर का अधिकांश हिस्सा अब भी वीडियो जैसा ही है.

I visited Gurgaon for the first time in 2006 but yep, looked pretty much like this. Golf course did not even exist back then. It was being laid.#gurgaon #History pic.twitter.com/eMG7geK2m3 — Sidharth Shukla (@sidhshuk) December 29, 2025

लोगों की राय

वीडियो पर कई लोगों ने मजाक भी किया. एक यूजर ने लिखा, अगर उस समय 5-6 फ्लैट बुक कर लिए होते तो आज आपकी नाम लिस्ट में होता. ये दिखाता है कि तेज विकास के साथ निवेश के अवसर भी सामने आते हैं.

ये वीडियो एक उदाहरण है कि कैसे तेजी से हुई आधुनिकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शहर की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है. गुरुग्राम जैसे शहर ने सिर्फ भौतिक रूप से नहीं बल्कि जीवनशैली और अनुभव के मामले में भी बड़ा बदलाव देखा है.