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मासूमियत या ट्रेन पलटने की साजिश… रेलवे ट्रैक पर 200 मीटर तक बिछाए पत्थर, मौत से खिलवाड़ कर रहे मासूम?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे रेललवे ट्रैक पर पत्थर बिछा रहे हैं. एक व्यक्ति वीडियो बनाते हुए उसके पास तक पहुंचा, तो उन बच्चों की मां ने उससे झगड़ा किया.

By: Deepika Pandey | Published: June 16, 2026 1:06:41 PM IST

बिहार वायरल वीडियो
बिहार वायरल वीडियो


Bihar Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक छोटा बच्चा ट्रेन की पटरी पर लगभग 200 मीटर तक पत्थर बिछा देता है. एक व्यक्ति वीडियो बनाते हुए उसे ऐसा करने से रोकता है, तो उस बच्चे की मां व्यक्ति से लड़ने लगती है. ये वीडियो बिहार के गाजीपुर का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बच्चे रेल की पटरी पर पत्थर रख रहे होते हैं. व्यक्ति को वीडियो बनाता देख दो बच्चे वहां से भाग जाते हैं. जब व्यक्ति वीडियो बना रहा था, तो इसी बीच बच्चों की मां लड़ने के लिए आ जाती है. 

वीडियो में क्या है?

बच्चों की मां कहती है कि ये ऐसे ही कर रहा है. इस पर व्यक्ति कहता है कि इतने पत्थरों से ट्रेन पलट जाएगा, तो कौन जवाब देगा. इस पर महिला उससे लड़ने लगती है और कहती है कि रंगदारी मत करो, फोन नीचे रखो और वीडियो डिलीट करो. इस पर व्यक्ति कहता है कि हम दिनदहाड़े वीडियो बना रहे हैं और इसमें रंगदारी कहां से हुआ. महिला ने कहा कि अगर वीडियो नहीं रोकोगे, तो फोन फोड़ देंगे.

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महिला ने किया झगड़ा 

व्यक्ति उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से ट्रेन पलट सकती है लेकिन वो समझने और समझाने की बजाय लड़ने लगती है. ये वीडियो हजारीबाग के पास के रेलवे स्टेशन चकमकरंद का है. इस वीडियो को indiancultculture पर भी शेयर किया गया है. इसे शेयर करते हुए लिखा गया, ‘बिहार के हाजीपुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला अपने छोटे बच्चे को स्टेशन प्लेटफॉर्म के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने के लिए कह रही है. इससे ट्रेनों और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है. 

जब वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने उसे टोका, तो उसने गुस्से में आकर सबूत मिटाने की धमकी दी. यह परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) व बिहार पुलिस से ट्रैक के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में महिला की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है.’ 

कमेंट्स कर रहे लोग

इस वीडियो के वायरल होते ही कमेंट्स किए जा रहे हैं. एक व्यक्ति ने लिखा कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं एक यूजर ने इसे हत्या की कोशिश और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत बताया. एक ने लिखा कि आज के समय में किसी को समझाना अपनी सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद करने जैसा है. 

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