जंगल में खोई 2 साल की बच्ची, शेरों से हुआ आमना-सामना; फरिश्ता बन आया पालतू कुत्ता और ऐसे बचाई जान

Karnataka 2 Year Old Missing Girl: जाको राखे साइयां, मार सके न कोई…यह कहावत आपने लाखों बार सुनी होगी. लेकिन, हाल में एक बार फिर यह कहावत सही साबित हुई है. जी हां, हाल में कर्नाटक के कोडागू जिले के एक जंगल में 2 साल की बच्ची खो गई थी. खोने, शेरों से सामना करने और पूरी रात जंगल में बिताने के बाद बच्ची चमत्कारिक रूप से अपने माता-पिता से मिल गई है. शेरों का जिक्र आते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, मगर यह सच है. बच्ची का शेरों से आमना-सामना हुआ और उसे बचाने के लिए फरिश्ता बनकर पालतू कुत्ता पहुंचा…यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं. लेकिन, यह सच है और इसकी हर जगह चर्चा भी हो रही है.

2 साल की बच्ची जंगल में खोई

बच्ची के खोने की घटना 28 नवंबर को हुई जब सुनन्या बी शट्टीगेरी स्थित एक कॉफी के बागान में दो अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. बच्ची के माता-पिता यानी नागिनी और सुनील मधुमक्खी पालने का काम करते हैं और पांच दिन पहले ही बेटी को लेकर एक निजी बागान में पहुंचे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाम 6 बजे के करीब बच्ची की मां फोन का इस्तेमाल कर रही थी, तब उसने अहसास किया कि बेटी के साथ खेलने वाले दोनों बच्चे अपने घर आ गए हैं. लेकिन, उसकी बेटी नहीं लौटी है. तब उसने पति को बताया, जिसके बाद तुरंत पुलिस और वन अधिकारियों को सूचित किया गया.

पालतू कुत्तों ने बच्ची को खोज निकाला

पुलिस और वन विभाग ने बच्ची को खोजने का अभियान शुरू किया. सर्च ऑपरेशन में गांव के 100 लोगों के साथ 30 वन अधिकारी भी शामिल थे. बच्ची को ढूंढने के दौरान जंगल में शेर के पैरों के निशान और एक जंगली जानवर का शव भी मिला, जिसे देखकर हर किसी के मन में डर बैठ गया. लेकिन, बच्ची की खोज चलती रही. 28 नवंबर की शाम 7 बजे से लेकर रात के 9.30 तक बच्ची को खोजा गया लेकिन, वह नहीं मिली.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगली सुबह ग्राम पंचायत के अध्यक्ष कोल्लिरा बोपन्ना और उनके साथी अनिल कलप्पा भी इस अभियान में शामिल हुए. दोनों के साथ चार पालतू कुत्ते भी शामिल थे. पालतू कुत्तों ने इलाके का चप्पा-चप्पा सूंघ डाला. एक कुत्ता एक ऊंची जगह पर पहुंचकर जोर-जोर से भोंकने लगा. कुत्ते की आवाज सुनकर लोग भी दौड़े और देखा कि बच्ची एक कॉफी के पेड़े के पास सहमी बैठी हुई है. बच्ची को जिंदा और ठीक देखकर लोगों की जान में जान आई. पुलिस ने भी बच्ची को लेकर उसके माता-पिता को सौंप दिया.

