19 Minute 34 Second का लीक प्राइवेट वीडियो देखने के लिए हैं बेताब, वीडियो और लिंक मिलते ही करें ये काम नहीं तो…

19 Minute 34 Second Viral Video: सोशल मीडिया पर प्राइवेट वीडियो लीक होने के बाद लोग उसे देखने के लिए बेताब दिखते हैं. कोई लिंक मांगने लगता है तो कोई वीडियो की डिमांड करने लगता है. इसकी वजह से कई बार लोग बुरी तरह फंस जाते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं. इस तरह वीडियो का असर सिर्फ लोगों की निजी जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है.

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुआ तो वह है 19 मिनट 34 सेकंड वाला आपत्तिजनक वीडियो. वीडियो में एक कपल आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है. इसके बाद 6 मिनट, 3 मिनट और 37 मिनट जैसे अलग-अलग अवधि वाले वीडियो के दावे सामने आने लगे. इसके लिंक को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज भी शेयर किए जा रहे हैं.

दरअसल, जैसे ही किसी कथित प्राइवेट वीडियो के वायरल होने की खबर सामने आती है, बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट पर उसका लिंक तलाशने लगते हैं. साइबर अपराधी इसी उत्सुकता का फायदा उठाकर फर्जी वेबसाइट और लिंक तैयार करते हैं. इन लिंक पर क्लिक करना लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है.

कई बार अश्लील या प्राइवेट वीडियो दिखाने के नाम पर ऐसे लिंक शेयर किए जाते हैं, जो यूजर को फर्जी वेबसाइट, ऐप या दूसरी संदिग्ध साइट पर पहुंचा देते हैं. इससे डिवाइस की सुरक्षा और निजी डेटा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं.

ऐसे लिंक पर क्लिक करने से क्या नुकसान हो सकता है?

1. फोन में मालवेयर का खतरा

फर्जी वेबसाइट पर मौजूद लिंक या फाइल के जरिए फोन या कंप्यूटर में मालवेयर और वायरस पहुंच सकता है. इससे डिवाइस की रफ्तार प्रभावित होने के साथ-साथ निजी डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है.

2. निजी जानकारी हो सकती है चोरी

कुछ संदिग्ध वेबसाइटें यूजर से अनावश्यक परमिशन मांगती हैं. अगर बिना सोचे-समझे इन्हें अनुमति दे दी जाए तो कॉन्टैक्ट्स, फोटो और दूसरी निजी जानकारियां खतरे में पड़ सकती हैं.

3. बैंक खाते पर पड़ सकता है असर

कई फर्जी लिंक यूजर को ऐप डाउनलोड करने, किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने या किसी ऑफर का लालच देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके जरिए साइबर ठगी की कोशिश की जा सकती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है.

4. लगातार पॉप-अप और विज्ञापन

ऐसी वेबसाइट पर जाने के बाद ब्राउजर में बार-बार पॉप-अप और संदिग्ध विज्ञापन दिखाई दे सकते हैं. कई मामलों में इनका मकसद यूजर को दूसरी खतरनाक वेबसाइटों तक पहुंचाना होता है.

5. सोशल मीडिया अकाउंट भी निशाने पर

संदिग्ध लिंक या फर्जी ऐप के जरिए लॉगिन डिटेल और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है. इससे सोशल मीडिया अकाउंट के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ जाता है.

प्राइवेट वीडियो शेयर करना पड़ सकता है भारी

पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और निजी वीडियो के प्रसार पर लगातार नजर रखती हैं. किसी व्यक्ति का निजी वीडियो उसकी अनुमति के बिना शेयर करना या उसे वायरल करने में मदद करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है.

ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें परिस्थितियों के आधार पर गिरफ्तारी, जेल और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है. इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी कथित प्राइवेट वीडियो को डाउनलोड करने, शेयर करने या उसके लिंक को आगे भेजने से बचना चाहिए.

अगर कोई संदिग्ध लिंक सामने आता है तो उस पर क्लिक करने के बजाय उसे रिपोर्ट करें और डिलीट कर दें. खास तौर पर बैंकिंग या निजी जानकारी से जुड़ी कोई भी जानकारी अनजान वेबसाइट या ऐप पर साझा न करें.