19 Minute 34 Second Video: ‘19 मिनट 34 सेकंड’ के वीडियो के बाद महिलाओं को सता रहा किस बात का डर, आज भी क्यों सहम जाती हैं?

19 Minute 34 Second Video: सोशल मीडिया पर एक वक्त में ‘19 मिनट 34 सेकंड’ का वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था. जिसके बाद महिलाओं को काफी डर सताने लगा था. दरअसल, इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी साइबर फ्रॉड की भी खबरें सामने आई थीं. इस वायरल ट्रेंड के बाद सोशल मीडिया पर रातोंरात चर्चा गरमा गई थी. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर एक्स थ्रेड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स तक हर जगह इसी बात की ही चर्चा हो रही थीं.

जिसके बाद देश की अधिकतर महिलाएं डर में साए जा रही थीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ‘19 मिनट 34 सेकंड’ के वीडियो में ऐसा क्या था. जिसे सुनने के बाद आज भी महिलाएं सहम उठती हैं.

क्या था ‘19 मिनट 34 सेकंड’ का ट्रेंड?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ‘19 मिनट 34 सेकंड’ के वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक कपल संबंध बनाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो के ओरिजिन के बार में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि इसे किसने बनाया. इस वीडियो में दिखने वाले कपल कौन थे? हालांकि, इस वीडियो के सामने आने के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि शायद कपल ने ही लोकप्रियता के लिए इसे शूट और अपलोड किया होगा.

युवतियों को सता रहा किस बात का डर?

इस ‘19 मिनट 34 सेकंड’ के वीडियो के सामने आने के बाद युवतियों को इस बात का डर सता रहा है कि आज के जमाने में आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी सार्वजनिक हो सकती है. ऐसे में अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने के दौरान हमेशा ही सुरक्षित जगह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कभी भी सार्वजनिक जगहों पर खासकर छुट्टियों के दौरान होटलों में संबंध बनाने से बचना चाहिए. इस वीडियो के सामने आने के बाद युवतियों को अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने में डर लगता है.

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लोगों के साथ होने लगी धोखाधड़ी

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों द्वारा जमकर इस वीडियो की तलाश की जाने लगी. कुछ यूजर्स ने दावा किया था कि यह पुराना वीडियो तो कुछ का कहना था कि यह AI से बनाया गया है. लेकिन सबसे बड़ा खतरा स्कैमर्स से था. जिसने महिलाओं से लेकर पुरुषों तक को डरा दिया. फेक अकाउंट्स से मैलवेयर लिंक्स शेयर किया जाने लगा. जिससे पूरा वीडियो पाने के लिए उन पर क्लिक करने या पैसे देने के झांसे में आ गए.

इस तरह के वीडियो शेयर करना गैरकानूनी

यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत में इस तरह के वीडियो को शेयर करना या फॉरवर्ड करना भी गैर कानूनी है. आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत, ऑनलाइन ऐसे वीडियो को शेयर करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर कंटेंट में आपत्तिजनक गतिविधियां शामिल हों – जैसा कि कथित तौर पर ‘19 मिनट 34 सेकंड’ के वीडियो में है तो धारा 67A लागू होती है, जिसमें 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. IPC की धारा 292, 293 और 354C के तहत इस तरह का कंटेंट शेयर करना भी अपराध है.

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