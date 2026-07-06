Home > वायरल > न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!

न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!

नवनीतम्मा ने अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद शेषाचलम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले 9 किलोमीटर लंबे अलीपिरी पैदल मार्ग पर पदयात्रा की. और अपने परिवार के सहारे लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए

By: Kajal Jain | Published: July 6, 2026 4:59:20 PM IST

न व्हीलचेयर, न पालकी... बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!
न व्हीलचेयर, न पालकी... बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!


आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमाला देवस्थानम से एक बेहद सकारात्मक तस्वीर सामने आ रही है. सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें 116 वर्षीय की नवनीतम्मा को विशेष दर्शन के लिए तिरुमला ले जाया जा रहा है. ताज्जुब की बात यह है कि अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद बुजुर्ग महिला ने पैदल तलकर तिरुमला की असाधारण यात्रा पूरी की है. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नवनीतम्मा ने शेषाचलम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले 9 किलोमीटर लंबे अलीपिरी पैदल मार्ग की लगभग 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर की प्रार्थना की. इस दौरान नवीनतम्मा के साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य और टीटीडी के अधिकारी मौजूद थे.

तिरुमाला देवस्थानम ने कराए स्पेशल दर्शन

सोशल मीडिया पर 115 साल की बुजुर्ग महिला को पैदल चलकर तिरुमला देवस्थानम जाते देख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने उनकी हिम्मत की सराहना की. इसके बाद वीडियो तेजी से इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने बुजुर्ग श्रद्धालु के लिए स्पेशल वीआईपी दर्शन का इंतजाम किया. लोगों ने बुजुर्ग महिला की हिम्मत, जज्बे और आस्था के प्रति समर्पण की तारीफ की.

You Might Be Interested In

तारीफ करते नहीं थके लोग

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने बुजुर्ग श्रद्धालु की अच्छी सेहत की कामना की. यूजर्स ने कहा कि महिला की सच्ची भक्ति के आगे उम्र एक संख्या मात्र है. लोगों ने ट्रस्ट के अधिकारियों को भी महिला की जीवनभर की इच्छा की पूर्ति के लिए दिए गए सहयोग के प्रति आभार जताया. इस घटना के बाद टीटीडी अध्यक्ष बीआर नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बुजुर्ग श्रद्धालु का पता लगाएं और उन्हें विशेष दर्शन के लिए मंदिर लाएं. त्वरित कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने नवनीतम्मा और उनके परिवार का पता लगा लिया.

परिवार समेत मंदिर में टेका माथा

टीटीडी के अध्यक्ष ने कर्मचारियों के सहयोग से परिवार समेत 116 साल की बुजुर्ग श्रद्धालु नवनीतम्मा को मंदिर परिसर में पहुंचाया और स्पेशल वीआईपी दर्शन के साथ-साथ प्रसाद की व्यवस्था भी की. इस पूरी प्रोसेस में कर्मचारियों ने दर्शन से पहले नवनीतम्मा का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन भी कराया. अपनी कठिन पैदल यात्रा करके तीर्थ स्थल पहुंची बुजुर्ग श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहीं थी. यह पल ऐसा लग रहा था मानो भगवान वेंकटेश्वर ने उनकी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी कर दी हो. सोशल मीडिया पर मंदिर के सहयोग की भी तारीफ हो रही है.

ये भी पढ़ें:-‘तुम मेरी कार चलाओ, मैं तुम्हारा रिक्शा’… ऑटो ड्राइवर की ख्वाहिश पर बिजनेसमैन ने दांव पर लगा दी अपनी लेम्बोर्गिनी, सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़!

Tags: home-hero-pos-8social media viral videotirupati balaji templeViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!
न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!
न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!
न व्हीलचेयर, न पालकी… बस अटूट विश्वास; 116 वर्ष की दादी ऊंची पहाड़ियों को नापते हुए पहुंचीं तिरुपति बालाजी के द्वार!