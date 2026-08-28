चलती ट्रेन में 90 मिनट से टॉयलेट के अंदर क्या कर रहें थे युवक और युवती? 1:42 Minute के वायरल वीडियो से मची सनसनी

1 Minute 42 Second Viral Train Video: इंटरनेट पर 1 मिनट 42 सेकंड का ट्रेन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम, फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस क्लिप को लेकर यूजर्स तरह-तरह के दावे कर रहे हैं. वीडियो में चलती एक्सप्रेस ट्रेन के एक टॉयलेट के बाहर यात्रियों की भीड़ दिखाई देती है, जहां एक कपल और यात्रियों के बीच तीखी बहस होती नजर आती है. मामला इतना बढ़ गया कि रेलवे पुलिस को सौंपने की बात तक कही गई.

यह वीडियो ऐसे समय में चर्चा में आया है, जब सोशल मीडिया पर 19 मिनट वायरल वीडियो और उमैर 7:11 मिनट वायरल वीडियो पाकिस्तान जैसे कई कथित वीडियो को ट्रेंड में चल रही है.

क्या है 1 मिनट 42 सेकंड के वायरल वीडियो में?

वायरल क्लिप की शुरुआत ट्रेन के टॉयलेट के बंद दरवाजे से होती है. बाहर मौजूद यात्रियों का दावा है कि दरवाजा 90 मिनट से बंद था. कुछ समय बाद एक युवक टॉयलेट का दरवाजा खोलकर बाहर आता है. वीडियो में यात्रियों को उससे सवाल करते और नाराजगी जताते है, जिसपर युवक सफाई देता है कि उसका पेट खराब था, इलसिए उसे टॉयलेट में ज्यादा समय लग गया. इसी दौरान यात्रियों की नजर उसके साथ मौजूद युवती पर पड़ती है और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है.

युवती ने वीडियो बनाने पर जताई आपत्ति

वीडियो में युवती यात्रियों से उसका रिकॉर्ड किया जा रहा वीडियो बंद करने की मांग करती दिखाई देती है. वह अपनी प्राइवेसी का हवाला देते हुए कहता है कि बिना अनुमति किसी लड़की का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए. वहीं यात्रियों की ओर से टॉयलेट में लंबे समय तक रहने को लेकर सवाल किए जाते हैं कि आप इतनी देर से अंदर क्यों हैं? बहस के दौरान कुछ यात्री कपल को RPF के हवाले करने की बात भी कहते हैं. युवती इस पर आपत्ति नहीं जताती, लेकिन लगातार वीडियो डिलीट करने की मांग करती रहती है.