Siwan Chunav Result 2025 LIVE: सिवान में किसका बजेगा डंका, इस बार बदल सकता है समीकरण या फिर बाजी मारेगी RJD?

Siwan Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. सिवान बिहार के महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. इस सीट पर एआईएमआईएम से मो. कैफी समशीर, राजद से अवध बिहारी चौधरी और JSP से इंतेखाब अहमद के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस बार सिवान सीट पर 59.7% मतदान हुआ है. 2020 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने सीट हासिल की थी. अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा के ओम प्रकाश यादव को मात दी थी. इस सीट पर कौन बाजी मारेगा यह देखना दिलचस्प होगा.
Bihar Siwan Vidhan Sabha Election Result 2025 : बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब कुछ ही घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी. हर बार की तरह इस बार भी कई दिग्गज मैदान में थे और अब वोटों की गिनती से पहले अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं.
Bihar Siwan Vidhan Sabha Election Result 2025 : चुनाव नतीजों से पहले नेता अपने-अपने दावे कर रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर आरजेडी नेता, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.