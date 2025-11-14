Live

Siwan Chunav Result 2025 LIVE: सिवान में किसका बजेगा डंका, इस बार बदल सकता है समीकरण या फिर बाजी मारेगी RJD?

November 14, 2025

Siwan Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. सिवान बिहार के महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. इस सीट पर  एआईएमआईएम से मो. कैफी समशीर, राजद से अवध बिहारी चौधरी और JSP से इंतेखाब अहमद के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस बार सिवान सीट पर 59.7% मतदान हुआ है. 2020 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से राष्‍ट्रीय जनता दल ने सीट हासिल की थी. अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा के ओम प्रकाश यादव को मात दी थी. इस सीट पर कौन बाजी मारेगा यह देखना दिलचस्प होगा.  

Siwan Chunav Result 2025 LIVE
Siwan Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधनासभा के चुनावों में दो चरणों में मतदान पूरा हुआ है. बिहार की जनता ने दोनों बार छप्पर फाड़ मतदान किया है. पहले चरण का मतदान गुरुवार 6 नवंबर को हुआ था. वहीं दूसरी चरण मंगलवार को पूरा हुआ. इसकी रिजल्ट 14 नवंबर को सामने आने वाला है.

  07:12 (IST) 14 Nov 2025

    Siwan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: कुछ घंटों में साफ हो जाएगी तस्वीर

    Bihar Siwan Vidhan Sabha Election Result 2025 : बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब कुछ ही घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी. हर बार की तरह इस बार भी कई दिग्गज मैदान में थे और अब वोटों की गिनती से पहले अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं. 

  13:24 (IST) 14 Nov 2025

    Siwan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आज

    Bihar Siwan Vidhan Sabha Election Result 2025 : चुनाव नतीजों से पहले नेता अपने-अपने दावे कर रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम से लेकर आरजेडी नेता, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

Siwan Chunav Result 2025 LIVE

