Siwan Chunav Result 2025 LIVE: सिवान में किसका बजेगा डंका, इस बार बदल सकता है समीकरण या फिर बाजी मारेगी RJD?

Siwan Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. सिवान बिहार के महत्वपूर्ण सीटों में से एक है. इस सीट पर एआईएमआईएम से मो. कैफी समशीर, राजद से अवध बिहारी चौधरी और JSP से इंतेखाब अहमद के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है. इस बार सिवान सीट पर 59.7% मतदान हुआ है. 2020 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से राष्‍ट्रीय जनता दल ने सीट हासिल की थी. अवध बिहारी चौधरी ने भाजपा के ओम प्रकाश यादव को मात दी थी. इस सीट पर कौन बाजी मारेगा यह देखना दिलचस्प होगा.

Siwan Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधनासभा के चुनावों में दो चरणों में मतदान पूरा हुआ है. बिहार की जनता ने दोनों बार छप्पर फाड़ मतदान किया है. पहले चरण का मतदान गुरुवार 6 नवंबर को हुआ था. वहीं दूसरी चरण मंगलवार को पूरा हुआ. इसकी रिजल्ट 14 नवंबर को सामने आने वाला है.