आलू पुरी को chopstick से खाने का निकला ट्रेंड, वीडियो हुआ वायरल

Aalu puri viral video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में एक आदमी आलू पुरी (aalu puri ) को चॉपस्टिक से खाते हुए दिखाई दे रहा है।

Published: September 4, 2025 13:32:48 IST

Aalu puri viral video : हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में एक आदमी आलू पुरी (aalu puri ) को चॉपस्टिक से खाते हुए दिखाई दे रहा है। यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है। लोग इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

