450 साल पुरानी ‘रामचरितमानस’ का दर्शन करने चित्रकूट पहुंची Tanya Mittal, देखें वीडियो

Tanya Mittal video: हिंदू धर्म में रामचरितमानस (Ramcharitmanas) का विशेष महत्व है। रामचरितमानस ऐसा महाकाव्य है, जिसके बारे में घर का हर बच्चा-बच्चा जानता है। बता दे कि इसको गेस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्वयं लिखी गई है। इसको तुलसीदास ने 966 दिनों में रचा और इसके लिए उन्होंने अयोध्या से लेकर काशी तक उन तमाम स्थानों का भ्रमण किया। जहां श्रीराम से जुड़े साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन क्या आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्वयं लिखी गई रामचरितमानस आज भी सुरक्षित है।

हाल ही में सोशल मीडिया (social media) की जानी-मानी हस्ती तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें वो चित्रकूट एक मंदिर में नजर आ रही है। जिसमें एक पंडित उनको 450 साल पुरानी, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्वयं लिखी गई रामचरितमानस की मूल प्रति को दिखाते नजर आ रहे है। इस वीडियो को तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने पोस्ट करते कैप्शन में लिखा- 450 साल पुरानी, गोस्वामी तुलसीदास (Goswami Tulsidas) जी द्वारा स्वयं लिखी गई रामचरितमानस की मूल प्रति, जो चित्रकूट स्थित उनके निवास पर आज भी सुरक्षित है — दुनिया में एकमात्र और अनमोल धरोहर। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने ‘जय श्री राम’ से कमेंटबॉस भर दिया ।