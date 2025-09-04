Eye Warming! व्हाइट मिनी ड्रेस में Disha Patani ने दिखाई अपनी ग्लैमरस साइड

47
Hot Disha Patani video: दिशा पटानी अपने लुक के लिए काफी जानी जाती है। वो अपने सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के तस्वीरें पोस्ट करती रहती है। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिसमें वह वाइट मीनी ड्रेस (mini dress) में नजर आ रही है। जिसको देखकर लोग काफी तारिफ कर रहे है। आपको बता दें कि दिशा पटानी (Disha Patani) अपने ग्लैमरस फोटोज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं।
