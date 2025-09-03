Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…

Tanya Mittal Bigg Boss 19: स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal)बिग बॉस 19 के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे तो जो भी कंटेस्टेंट बिग-बॉस में आते है तो वो कुछ ही दिनों में फैंस को पसंद आने लगते है, लेकिन इस बार बिग बॉस 19 की कंटेस्टेट तान्या मित्तल को शुरूआत से ही बिग बॉस फैंस ट्रोलिंग करते नजर आ रहे है।

हाल ही में तान्या मित्तल ((Tanya Mittal)की एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो Farrhana Bhatt के घर जाने पर उसको गुडबॉय करती नजर आ रही है। जिसको देखकर घर वाले तरह-तरह के टिप्पणियां करते नजर आ रहे है।

आपको बता दें कि पहले ही दिन एक चौंकाने वाले फैसले में, बिग बॉस ने सीज़न 19 के पहले निष्कासन की घोषणा कर दी। घरवालों से पूछा गया कि उनमें से कौन घर में रहने लायक नहीं है। काफी बहस के बाद,सबसे ज़्यादा वोट फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) के खिलाफ गए,जिससे वह घर से बेघर होने वाली पहली प्रतियोगी बन गईं।