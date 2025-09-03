Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…

Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…

Tanya Mittal Bigg Boss 19:  स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal)बिग बॉस 19 के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे तो जो भी कंटेस्टेंट बिग-बॉस में आते है तो वो कुछ ही दिनों में फैंस को पसंद आने लगते है, लेकिन इस बार बिग बॉस 19 की कंटेस्टेट तान्या मित्तल को शुरूआत से ही बिग बॉस फैंस ट्रोलिंग करते नजर आ रहे है।

Published By: Nandani shukla
Published: September 3, 2025 15:41:00 IST

FacebookTwitterPinterestEmail

Tanya Mittal Bigg Boss 19:  स्पिरिचुअल इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल (Tanya Mittal)बिग बॉस 19 के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे तो जो भी कंटेस्टेंट बिग-बॉस में आते है तो वो कुछ ही दिनों में फैंस को पसंद आने लगते है, लेकिन इस बार बिग बॉस 19 की कंटेस्टेट तान्या मित्तल को शुरूआत से ही बिग बॉस फैंस ट्रोलिंग करते नजर आ रहे है। 

हाल ही में तान्या मित्तल ((Tanya Mittal)की एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो Farrhana Bhatt के घर जाने पर उसको गुडबॉय करती नजर आ रही है। जिसको देखकर घर वाले तरह-तरह के टिप्पणियां करते नजर आ रहे है। 

आपको बता दें कि पहले ही दिन एक चौंकाने वाले फैसले में, बिग बॉस ने सीज़न 19 के पहले निष्कासन की घोषणा कर दी। घरवालों से पूछा गया कि उनमें से कौन घर में रहने लायक नहीं है। काफी बहस के बाद,सबसे ज़्यादा वोट फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) के खिलाफ गए,जिससे वह घर से बेघर होने वाली पहली प्रतियोगी बन गईं।  

Tags: ashnoor kaurbigg boss 19bigg boss 19 tanya mittal trolledTanya Mittal

संबंधित खबरें

Advertisement
Advertisement

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…
Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…
Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…
Bigg Boss 19 में Tanya Mittal ने दिखाया ऐसा रूप, लोग बोले- कितनी नकली…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?