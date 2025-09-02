बबीता संग दिखे जेठालाल, वीडियो देखते ही दया भाभी ने थामा बेलन अवतार!

Jethalal and Babita video: तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) हर घर में काफी फेमस है। हर एपिसोड में लोगों को बबीता और जेठालाल की जोड़ी बेहद ही पसंद आती है।शो से जुड़ी छोटी-छोटी क्लिप्स आए दिन वायरल होती रहती हैं।

आपको बता दूं की कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया (Social media) पर एक वीडियो काफी ट्रेन्ड कर रहा है। जिसमें जेठालाल (Jethalal) और बीबता (Babita) के साथ पूरी टीम नजर आ रही है। जो गणपति उत्सव में मग्न होकर भाग ले रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो काफी वायरल हो रही है।

