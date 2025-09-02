Home > मनोरंजन > बबीता संग दिखे जेठालाल, वीडियो देखते ही दया भाभी ने थामा बेलन अवतार!

बबीता संग दिखे जेठालाल, वीडियो देखते ही दया भाभी ने थामा बेलन अवतार!

Jethalal and Babita video: तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) हर घर में काफी फेमस है। हर एपिसोड में लोगों को बबीता और जेठालाल की जोड़ी बेहद ही पसंद आती है।शो से जुड़ी छोटी-छोटी क्लिप्स आए दिन वायरल होती रहती हैं।

Published By: Nandani shukla
Published: September 2, 2025 18:21:18 IST

आपको बता दूं की कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया (Social media) पर एक वीडियो काफी ट्रेन्ड कर रहा है। जिसमें जेठालाल (Jethalal) और बीबता (Babita) के साथ पूरी टीम नजर आ रही है। जो गणपति उत्सव में मग्न होकर भाग ले रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो काफी वायरल हो रही है।

Tags: ganpati bappamunmun duttaTMKOC

