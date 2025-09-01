Home > मनोरंजन > OMG! हॉट अवतार में नजर आईं Ashnoor Kaur, फैंस बोले – कयामत लग रही हो

OMG! हॉट अवतार में नजर आईं Ashnoor Kaur, फैंस बोले – कयामत लग रही हो

Ashnoor Kaur bold video: अशनूर कौर ( Ashnoor Kaur) को आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में कई अलग-अलग लुक में देखा होगा। हाल ही में वह बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं। इसके बाद से उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

Published By: Nandani shukla
Published: September 1, 2025 17:37:42 IST

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अशनूर कौर ( Ashnoor Kaur) सिल्वर गाउन में नजर आ रही हैं। फोटोशूट के दौरान वह बोल्ड पोज़ देती नजर आईं, जिसे देखकर लोगों ने उनकी खूब तारीफ की।

आपको बता दें कि बिग बॉस के दौरान अशनूर कौर को लोगों से काफी प्यार मिल रहा है। कुछ फैंस ने तो अभी से तय कर दिया है कि वह बिग बॉस 19 (Bigboss19) की विनर होंगी।

