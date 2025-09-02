Isha Malviya का हॉट और ग्लैमरस अंदाज, रेड गाउन में दिखा जबरदस्त जलवा

Isha Malviya hot: ईशा मालवीया (Isha Malviya ) एक जानी-मानी स्टार है। जो बिग-बॉस 17 में अपने गेम से काफी लोगों को हैरान कर दिया था। जिसके बाद से वो आए दिन किसी न किसी चर्चा का हिस्सा बनी रहती है। आपको बता दें कि वो टेलीविजन इंडस्ट्री की प्रभावशाली हस्तियों में से एक मानी जाती हैं। ईशा को उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनके पहनावे के लिए भी लोग पंसद करते है ।

कुछ ही घंटे पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड (trending) कर रहा है, जिसमें वे रेड बैकलेस गाउन (Red gown) पहने मटकती चाल के साथ नजर आ रही हैं। इस वीडियो में उनकी स्टाइल और अदा की खूब तारीफ हो रही है। ईशा आजकल चर्चा का हिस्सा बनी रहती हैं।