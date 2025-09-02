अनारकली सूट में सजी-धजी Ayesha Khan पहुंचीं गणपति बाप्पा से आशीर्वाद लेने

Ayesha Khan Traditional look: बिग बॉस 17 (Bigboss17) चर्चा में आईं आयशा खान (Ayesha Khan) अब एक जाना-पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। शो के बाद से उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हाल ही में आयशा खान को गणपति बाप्पा के दर्शन करते हुए देखा गया, जहाँ वे पारंपरिक अनारकली सूट में नजर आईं।

उनका यह लुक सोशल मीडिया (social media) पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस उनकी सादगी और खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अनारकली सूट में आयशा (Ayesha Khan) बेहद ही खूबसूरत लग रही थीं और उनके इस पारंपरिक अंदाज़ (traditional look) ने लोगों का दिल जीत लिया।

सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक को लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं, जिनमें से ज्यदातर उनके पहनावे और स्टाइल की तारीफ की है।