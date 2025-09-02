Home > मनोरंजन > Urfi javed ने हटवाया फिलर्स, वीडियो में चेहरा देख फैंस बोले- गजब गुब्बारा लग रही हो…

Urfi Javed filler remover : ऊर्फी जावेद आए दिन अपने किसी न किसी हरकतों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। हालांकि उनकी कुछ हरकतें उनके फैंस को खूब पसंद आती हैं। हाल ही में ऊर्फी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनका मुंह फूला नजर आ रहा है । इस वीडियो को देखकर लोगों ने पूछा-'अब ये कौन सा स्टाइल है दीदी।'

Published By: Nandani shukla
Published: September 2, 2025 13:44:25 IST

Urfi Javed filler remover : ऊर्फी जावेद (Urfi javed) आए दिन अपने किसी न किसी हरकतों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। हालांकि उनकी कुछ हरकतें उनके फैंस को खूब पसंद आती हैं। हाल ही में ऊर्फी ने सोशल मीडिया (social media) पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनका मुंह फूला नजर आ रहा है । इस वीडियो को देखकर लोगों ने पूछा-अब ये कौन सा स्टाइल है दीदी
दरअसल, ऊर्फी के चेहरे की यह हालत इसलिए है क्योंकि उन्होंने 9 साल बाद अपने लिप फिलर (lip filler) को हटवाया है। फिलर हटवाने के बाद ऊर्फी का चेहरा कुछ इस तरह दिख रहा है और इस वजह से वे ठीक से बोल नहीं पा रही हैं । इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के  कमेंट्स कर रहे हैं। 

