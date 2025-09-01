गणपति भक्ति में डूबी Tejasswi Prakash, ब्लू कुर्ती लुक ने जीता दिल

Tejasswi Prakash Video: गणपति उत्सव को लेकर हर घर में उत्साह देखा जा सकता है। आम लोगों की तरह ही फिल्मी सितारे भी गणपति पूजा बड़े धूमधाम से मना रहे हैं।

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) गणपति की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। पूजा के समय वह खूबसूरत ब्लू कुर्ति में दिखाई दीं, जिसमें उनका लुक बेहद आकर्षक लग रहा है।

तेजस्वी (Tejasswi Prakash ) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है।