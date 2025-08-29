बिग बॉस 19 फेम Tanya mittal का वीडियो हुआ वायरल, सफ़ेद साड़ी में भीगी नज़र आईं

Bigboss 19 Fame Tanya Mittal : सोशल मीडिया पर हमेशा अपने तरह-तरह के साड़ी कलेक्शन को लेकर चर्चा में रहने वाली तान्या मित्तल (Tanya mittal) इन दिनों बिग बॉस के कारण और भी ज़्यादा सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं। जहाँ एक ओर उनके कई बयानों पर मीम्स जमकर वायरल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके फैंस उन्हें भरपूर प्यार भी देते नज़र आ रहे हैं।

आपको बता दें कि बिग बॉस फेम19 (Bigboss 19) तान्या मित्तल (Tanya mittal) अपनी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के लिए काफ़ी जानी जाती हैं और उनके इंस्टाग्राम पर 2.6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सफ़ेद साड़ी (White Saree) पहनकर बारिश में भीगती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा –”तुम ना आए…”

वीडियो पोस्ट होते ही यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ़ की।