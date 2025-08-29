डक वॉक के लिए मशहूर Malaika Arora का ग्लैमरस अंदाज वायरल

Malaika Arora Duck Walk: हमेशा अपने वॉक को लेकर सुर्खियों में रहने वाली मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora ) एक बार फिर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सफेद बैकलेस गाउन में नजर आ रही हैं और अलग-अलग अंदाज़ में पोज़ देती दिखाई दे रही हैं।

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora ) अपनी फिटनेस और वॉकिंग स्टाइल को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। उनके फैन्स उनके वॉकिंग स्टाइल को प्यार से “डक वॉक” (Duck walk) भी कहते हैं। इस वायरल वीडियो में मलाइका के लुक को देखकर उनके चाहने वाले जमकर तारीफ़ें कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उनकी खूबसूरती की खूब सराहना कर रहे हैं।