दिल्ली की सड़क पर खौफनाक मंजर! कार के नीचे फंसी बाइक को घसीटता रहा चालक, VIDEO वायरल

दिल्ली के आरके पुरम इलाके में देर रात एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक कार ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक कार के नीचे फंस गई, लेकिन कार चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे करीब 100 से 200 मीटर तक घसीट दिया. गनीमत रही कि हादसे के वक्त बाइक के पास मौजूद युवक टक्कर लगते ही दूर जा गिरा और कार की चपेट में आने से बच गया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार का पीछा किया और चालक को रोक लिया. लोगों ने 73 वर्षीय कार चालक वेणु गोपाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.