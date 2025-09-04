Home > बिहार > हाइवे पर Twerk करते नजर आए Tejashwi Yadav, वीडियो देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Tejashwi Yadav Twerk video: बिहार में विधाननसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी माहौल भी गरमाया हुआ है। इस बीच RJD नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह बीच हाईवे पर डांस करते नजर आ रहे हैं।

September 4, 2025

इस वीडियो को खुद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है- ‘गर्मी, बारिश और उमस के बीच 16 दिनों तक चली वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई। रात्रि में सिंगापुर से आए भांजे ने कहा ड्राइव पर चलें। रास्ते में सड़क पर कुछ युवा साथी कलाकार मिलेवो गाना गा रहे थे, रील्स (Reels) बना रहे थेआग्रह करने लगे तो हमने भी हाथ-पैर आजमाएहम सब सहजता, सरलता और सुगमता के साथ युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों और उम्मीदों संग कदमताल कर जाति-धर्म से ऊपर उठ नए बिहार के निर्माण का संकल्प लेकर सत्ता परिवर्तन करेंगे।

