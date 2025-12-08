Parliament Winter Session Live: ‘वंदे मातरम देश के कण-कण में ज़िंदा है, इस पर कोई बहस नहीं हो सकती’, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान

Vande Matram Anniversary: जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ की 150वीं सालगिरह है. जिसे लेकर आज लोकसभा में बहस होगी. इस बहस के दौरान, राष्ट्रीय गीत के बारे में कई ज़रूरी और कम जाने-पहचाने तथ्यों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इतना ही नहीं, इस दौरान सदन में विपक्षी सांसदों द्वारा हंगामा करने की भी उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बहस की शुरुआत करेंगे. लोकसभा के एजेंडे में सोमवार के लिए “राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर चर्चा” लिस्टेड है, और इस बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है. पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे. कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के कई सांसदों के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है.

parliament winter session 1