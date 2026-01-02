‘10 रुपये वाला बिस्कुट’ फेम शादाब जकाती फिर विवादों में, पत्नी-पति के बीच बने झगड़े की वजह; वायरल हो रहे दोनों के Video

Youtuber Shadab Jakati News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आए एक विवाद ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा बटोर ली है. सोशल मीडिया पर “दस रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी” जैसे डायलॉग से मशहूर हुए यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई वीडियो नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाली महिला और उसके पति के बीच चल रहा गंभीर पारिवारिक विवाद है.

थाने पहुंच महिला के पति ने लगाया आरोप

यह मामला तब सामने आया जब महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू बुधवार को मेरठ के इंचौली थाने पहुंचे. थाने में उन्होंने भावुक होकर पुलिस के सामने अपनी शिकायत रखी और जमकर हंगामा किया. खुर्शीद ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी बिना बताए घर से चली जाती है और शादाब जकाती के साथ वीडियो बनाती है. उनका दावा है कि पत्नी न सिर्फ घर की अनदेखी कर रही है, बल्कि उनकी हत्या की साजिश भी रच रही है. खुर्शीद ने रोते हुए खुद की और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की और इस पूरे विवाद के लिए यूट्यूबर शादाब जकाती को भी जिम्मेदार ठहराया.

पति और पत्नी दोनों के वीडियो हुए वायरल

खुर्शीद का कहना है कि शादाब जकाती ने उनकी पत्नी को बहकाया है और इसी वजह से उनके घर में तनाव और कलह बढ़ी है. थाने में दी गई शिकायत के दौरान खुर्शीद काफी भावुक नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. इसके अगले ही दिन यानी गुरुवार को पति और पत्नी दोनों के अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि किसी भी मीडिया संस्थान या पुलिस द्वारा नहीं की गई है, लेकिन इसके बावजूद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया.

पत्नी ने पति के आरोपों को किया खारिज

इस पूरे विवाद में पत्नी की ओर से भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसने पति के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. महिला का कहना है कि वह शादाब जकाती के साथ काम करती है और इसके बदले उसे मेहनताना मिलता है. इसी कमाई से वह अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही है और घर चला रही है. उसने साफ तौर पर कहा कि शादाब जकाती पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और वह सिर्फ एक प्रोफेशनल कामकाजी रिश्ता निभा रही है.

मारपीट और घरेलू हिंसा का आरोप

महिला ने पलटवार करते हुए अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए. उसका कहना है कि खुर्शीद उसके साथ आए दिन मारपीट करता है और वह लंबे समय से घरेलू हिंसा की शिकार रही है. मजबूरी में, बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए, उसने वीडियो बनाने का काम शुरू किया. महिला ने यह भी दावा किया कि उसका पति उसे पहले दो बार तलाक दे चुका है और अब वह खुद इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है. उसके अनुसार, पति इसी बात से नाराज़ होकर उस पर झूठे आरोप लगा रहा है और थाने में हंगामा कर रहा है.

विवाद पर पुलिस ने क्या कहा?

इंचौली थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. पुलिस के अनुसार, यदि तहरीर मिलती है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और आरोप-प्रत्यारोप के बीच यूट्यूबर शादाब जकाती से जुड़ा यह विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है.

