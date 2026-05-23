Crime News: पहले बड़े भाई ने बाइक को आग में झोंका, फिर छोटे ने खुद को लगाई आग; खौफनाक मंजर देख सहम उठे लोग

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से खौंफनाक घटना सामने आई है. यह घटना तरौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक मामूली विवाद के बाद हुआ. यहां दो भाईयों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि छोटे भाई की मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार को रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. गांव में भी मातम का माहौल है.

दो भाइयों के बीच हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, गंगाराम जो उसी गांव में रहता है, उसकी एक परचून और मिठाई की दुकान है. यह दुकान पर पेट्रोल भी बेचा जाता था. परिवार में कुल 4 बेटे हैं. सबसे बड़े बेटे का नाम शेरू है और छोटे बेटे का नाम निखिल था. निखिल केवल 18 साल का था. बीच के दोनों बेटें घर से बाहर बेंगलुरू में काम करते हैं. दुकान का काम बड़ा और छोटा भाई संभालता था. शुक्रवार शाम को निखिल दुकान पर बैठा था. उसी दौरान बड़ा भाई नशे की हालत में वहां पहुंचा और पुवायां जाने की जिद करने लगा.

गुस्से में बाइक को आग के हवाला किया

निखिल उसे बाइक देने से मना करने लगा. उसने कहा कि पिता ने मना किया है कि नशे की हालत में किसी को बाइक नहीं दी जाएगी. जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया. मामला इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने पेट्रोल डालकर बाइक में आग लगा दी. निखिल आग बुझाने के लिए पानी लाने लगा, लेकिन शेरू ने उसे ऐसा करने से रोक दिया. दोनों के बीच मारपीट होने लगी. गुस्से में निखिल ने पेट्रोल की दो बोतल खुद पर डाल ली और जल्दी बाइक के पास खड़ा हो गया. आग की लपटों ने निखिल को घेर लिया और उसका पूरा शरीर जल गया.

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अस्पताल जाने से पहले हुई मौत

यह खौफनाक मंजर देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई. निखिल को गंभीर हालत में अतरौली सीएचसी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पिता गंगाराम पूर्णागिरी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने परिवार ने फिलहाल शिकायत नहीं दर्ज कराई. शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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