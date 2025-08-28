Home > उत्तर प्रदेश > कुशीनगर मेले में भगवान शंकर बने युवक की मौत, अचानक चकराकर गिरा, जानिए पूरा मामला

Uttar Pradesh: खबर कुशीनगर से है जहां डीजे के मंच पर भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की अचानक मौत हो गई । कार्यक्रम के मंचन के दौरान कलाकार के मंच पर गिरते ही मंच पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग मंच से कूद कर भागने लगे।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 13:59:36 IST

मनीष मिश्र की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: खबर कुशीनगर से है जहां डीजे के मंच पर भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की अचानक मौत हो गई । कार्यक्रम के मंचन के दौरान कलाकार के मंच पर गिरते ही मंच पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग मंच से कूद कर भागने लगे ।इस हृदय विदारक घटना की खबर पूरे डोल मेले में जंगल की आग की तरह फैल गई जिसके बाद पूरे मेला क्षेत्र में मातम पसर गया। मौके पर मौजूद लोगो और पुलिस की सहायता से कलाकार को स्थानीय सी एच सी में भर्ती कराया जहां डाक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।

क्या है मामला

दरअसल कार्यक्रम का मंचन करते समय मृतक कलाकार रामबहाल नंगे पैर था जबकि बाकी अन्य लोग जूता चप्पल पहने हुए थे। इस दौरान  ट्राली पर लगे मंच के पाइप में करंट प्रवाहित हो रहा था पाइप के छूते ही अर्थिंग मिलने से करंट का प्रवाह तेज हो गया और मृतक रामबहाल तत्काल गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही मृतक के गांव बेलवा पालकधारी में सन्नाटा पसर गया और उसके घर में रोना पीटना मच गया। मृतक तीन भाइयो में सबसे छोटा था और अभी अविवाहित था। मृतक रामबहाल हरिओम हिंदुस्तानी पार्टी में काम करता था और उस पार्टी में भगवान शंकर और अन्य छोटे मोटे रोल निभाकर अपने घर की रोजी रोटी चलता था । जबकि उसका मझला भाई विकलांग है तो उसका बड़ा भाई केरल राज्य में काम धंधा करता है।

डोल मेला का आयोजन

कुशीनगर में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पूरे एक महीने तक अलग अलग कस्बों और नगरों में डोल मेला का आयोजन होता चला आ रहा है । इस डोल मेले मे भगवान कृष्ण की झांकी के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। समय में हुए बदलाव के अब डोल मेले में  भोजपुरी और बॉलीवुड के गानों पर आर्केस्ट्रा की नर्तकियों को नाचने का चलन बढ़ गया है। डोल मेले में चलते फिरते इन कार्यक्रमों में स्थानीय युवा रात भर मेले का आनंद उठाते है। घटना के समय भी एक ट्राली पर जहां भगवान शंकर का कार्यक्रम चल रहा था तो वही सामने वाले मंच पर नर्तकियों का डांस चल रहा था

