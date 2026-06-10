सिर्फ 50 हजार रुपये लगाने पर कमाए लाखों! सीएम योगी की ये खास स्कीम से होगी युवाओं की बल्ले-बल्ले

Yogi Government Project Ganga: यूपी वालों के लिए एक अच्छी, अगर आप गांव में रहते हैं और कम निवेश के साथ कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो योगी सरकार की एक नई पहल आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकती है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू किए गए ‘प्रोजेक्ट गंगा’ का मकसद उत्तर प्रदेश के गांवों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना और साथ ही हज़ारों युवाओं और महिलाओं के लिए कमाई के नए रास्ते खोलना है.

सरकार ने स्कीम के बारे में क्या किया दावा?

सरकार का दावा है कि इस स्कीम से जुड़े डिजिटल एंटरप्रेन्योर शुरुआती महीनों में ₹20,000 तक और बाद में हर महीने ₹1 लाख तक कमा सकते हैं. राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को सिर्फ़ इंटरनेट कनेक्टिविटी तक ही सीमित नहीं रखना चाहती; बल्कि वह इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के एक बड़े अभियान के तौर पर देख रही है.

गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

एक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के CEO मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आज की दुनिया में इंटरनेट सिर्फ़ एक सुविधा नहीं, बल्कि ज़रूरत बन गया है. जैसे विकास के लिए सड़क, बिजली और पानी ज़रूरी माने जाते हैं, वैसे ही हाई-स्पीड इंटरनेट भी अब ग्रामीण विकास का एक अहम हिस्सा बन गया है.

उन्होंने बताया कि ‘प्रोजेक्ट गंगा’ को सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में चरणों में लागू किया जाएगा. हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहले न्याय पंचायत स्तर पर और उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाई जाएगी. सरकार का मानना ​​है कि बेहतर इंटरनेट सुविधा से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन बिज़नेस और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी.

8,000 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ट्रेनिंग

इस बड़ी स्कीम के तहत, पूरे राज्य में 8,000 से 10,000 डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स (DSPs) को ट्रेनिंग दी जाएगी. ये DSPs न सिर्फ़ गाँवों में इंटरनेट कनेक्शन देंगे, बल्कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी बढ़ाएंगे. सरकार का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से 50,000 से 1,00,000 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. इस पहल का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि युवाओं को रोज़गार के लिए शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा; बल्कि वे अपने ही गांव में रहकर कमाई कर सकेंगे.

महिलाओं को प्राथमिकता

‘प्रोजेक्ट गंगा’ की एक अहम विशेषता महिलाओं की भागीदारी पर दिया गया विशेष ज़ोर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत 50 प्रतिशत से ज़्यादा पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. इसका मकसद ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और डिजिटल क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना है. सरकार का मानना ​​है कि अगर महिलाओं को तकनीकी ट्रेनिंग और उद्यमिता के मौके दिए जाएं, तो वे न सिर्फ़ अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति भी मज़बूत कर सकती हैं.

कमाई कैसे होगी?

सरकार के अनुसार, जो युवा और महिलाएं डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, उनके लिए यह कमाई का एक टिकाऊ ज़रिया बन सकता है. अनुमान है कि इंटरनेट कनेक्शन की मासिक फ़ीस ₹350 से ₹390 के बीच होगी. जैसे-जैसे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स की आमदनी भी बढ़ेगी.

अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई डिजिटल उद्यमी 7 से 8 महीनों में लगातार अपना नेटवर्क बढ़ाता है, तो उसकी मासिक कमाई लगभग ₹20,000 तक पहुंच सकती है. इसके अलावा, जैसे-जैसे कनेक्शन और सेवाओं का दायरा बढ़ेगा, यह कमाई ₹1 लाख प्रति माह तक भी पहुंच सकती है. मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यह मॉडल ग्रामीण इलाकों के उन युवाओं के लिए बहुत अच्छा है जो स्वरोज़गार के मौके तलाश रहे हैं.

सिर्फ़ ₹50,000 के निवेश से शुरुआत

मनोज कुमार सिंह बताते हैं कि इस योजना का एक और अहम पहलू इसका वित्तीय ढांचा है. सरकार ने इसे इस तरह से तैयार किया है कि सीमित संसाधनों वाले युवा भी इसमें शामिल हो सकें. ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग ₹5.53 लाख तय की गई है. ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के तहत ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन दिया जाएगा.

इसका मतलब है कि इच्छुक लोगों को मार्जिन मनी के तौर पर सिर्फ़ ₹50,000 का निवेश करना होगा. इसके बाद, वे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपना नेटवर्क बना सकते हैं. कम निवेश और सरकारी मदद को देखते हुए, उम्मीद है कि यह योजना युवाओं और महिलाओं के बीच तेज़ी से लोकप्रिय होगी.

गांवों में रोज़गार के मौके

गांवों से शहरों की ओर युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन लंबे समय से एक चुनौती रहा है. लाखों युवाओं को रोज़गार की तलाश में अपने गांव छोड़ने पड़ते हैं. ‘प्रोजेक्ट गंगा’ का मकसद इसी समस्या का समाधान करना है. सरकार का मकसद गांवों में ऐसे मौके पैदा करना है जिनसे लोगों को स्थानीय स्तर पर नौकरी और बिज़नेस के अवसर मिल सकें. जो युवा डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे, उन्हें इंटरनेट सेवाओं के संचालन और प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझने के लिए तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.