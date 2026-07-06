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योगी सरकार का मेगा प्लान! जलालाबाद का नाम बदला, 1.60 लाख होमगार्ड और पशुपालकों के लिए भी खास सौगात

Jalalabad Renamed to Parashurampuri: सोमवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए है. इन फैसलों में सबसे खास रहा शाहजहांपुर जिले के शहर जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी रखा जाएगा.

By: Shristi S | Published: July 6, 2026 4:07:25 PM IST

योगी सरकार का मेगा प्लान! जलालाबाद का नाम बदला
योगी सरकार का मेगा प्लान! जलालाबाद का नाम बदला


Yogi Cabinet Meeting Decisions: उत्तर प्रदेश में सोमवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए है. इन फैसलों में सबसे खास रहा शाहजहांपुर जिले के शहर जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी रखा जाएगा. मीटिंग में गोरखपुर और मुरादाबाद में 100 बेड के नए मेडिकल कॉलेज बनाने समेत 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

उत्तर प्रदेश में कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी गई, जिससे 160,000 से ज़्यादा होमगार्ड और उनके आश्रित परिवारों को फायदा होगा. योगी सरकार ने आज की मीटिंग में कई और ज़रूरी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी.

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जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा जाएगा

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की कि शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम अब परशुरामपुरी रखा गया है. यह भगवान परशुराम की जन्मभूमि है. सरकार ने 25 जून, 2025 को इसकी रिक्वेस्ट की थी. भारत सरकार से NOC मिलने के बाद योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद नाम बदलने का फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाएगा.

गोरखपुर और मुरादाबाद में नए अस्पताल बनेंगे

गोरखपुर और मुरादाबाद जिलों में मजदूरों के लिए 100 बेड के नए अस्पताल बनाए जाएंगे. इसके अलावा, वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है. मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत सीटें बच्चों के लिए रिज़र्व होंगी. यह फैसला हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत लिया गया.

योगी कैबिनेट के जरूरी फैसले

योगी सरकार द्वारा लिए गए कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

  • गाज़ियाबाद, कानपुर और रायबरेली में तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने को मंज़ूरी मिल गई है.
  • इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले एथलीटों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स-2022 में बदलाव को मंज़ूरी मिल गई है, जिससे सरकार इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले एथलीटों को सीधे नौकरी दे सकेगी.
  • उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी-2026 को मंज़ूरी मिली.
  • गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों के लिए भी एक जरूरी फ़ैसला हुआ है. म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने और क्रेडिट रेटिंग के लिए फ़ंड दिए जाएंगे.
  • चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई वाली एक कमेटी पे कमीशन-2016 की सिफारिशों का रिव्यू करेगी.

पशुपालकों के लिए बड़ी स्कीम

UP सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए भी एक बड़ी स्कीम का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री रिस्क मैनेजमेंट और पशुधन बीमा स्कीम उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में लागू की जाएगी. राज्य सरकार प्रीमियम का 85 परसेंट देगी, जबकि पशुपालक 15 परसेंट देंगे. इस स्कीम का मकसद किसानों और पशुपालकों पर पैसे का बोझ कम करना है.

1.60 लाख होमगार्ड को फायदा

योगी कैबिनेट ने ₹5 लाख तक के बड़े कैशलेस इलाज की सुविधा को भी मंजूरी दी है. उत्तर प्रदेश में लगभग 1.60 लाख होमगार्ड जवान और उनके परिवार इस स्कीम का फायदा उठाएंगे. अभी उत्तर प्रदेश में 1.18 लाख होमगार्ड जवान हैं, जबकि 41,000 जवानों की भर्ती का प्रोसेस पूरा हो चुका है. इससे कुल संख्या 1.60 लाख हो जाती है. इन सभी को डिपेंडेंट फैमिली स्कीम का फायदा मिलेगा, जिससे उन्हें ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा.

Tags: cm yogiuttar pradesh
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