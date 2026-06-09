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तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान, जल्द मिलेंगी ये खास सुविधाएं

UP Government Schemes: योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है. सरकार 'तीन तलाक' और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों और आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को घर और हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की तैयारी कर रही है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

By: Shristi S | Published: June 9, 2026 6:43:36 PM IST

तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान
तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा एलान


UP Women Welfare Schemes: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है. सरकार ‘तीन तलाक’ और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक बुराइयों और आपराधिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं को घर और हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने की तैयारी कर रही है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

योगी सरकार इन महिलाओं तक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है.

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बेसहारा महिलाओं को भी योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी 

इसके अलावा, बेसहारा महिलाओं को भी इन योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करते हुए महिला कल्याण विभाग ने इस दिशा में अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं. विभाग तीन तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं का विस्तृत और सत्यापित डेटा तैयार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिले. जरूरी गाइडलाइंस और सरकारी आदेशों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया भी अभी चल रही है.

डेटा के आधार पर पात्र महिलाओं की पहचान 

इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर पात्र महिलाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा. योगी सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जानकारी की कमी या प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण कोई भी पात्र महिला सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. इसे हासिल करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है. 

सीएम योगी ने उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान दिए निर्देश

उन्होंने निर्देश दिया कि जिन महिलाओं ने तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी स्थितियों का सामना किया है और जिनके पास पक्का घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

गौरतलब है कि एसिड अटैक से बची महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, कई सर्जरी और पुनर्वास की जरूरत होती है. वहीं, तीन तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करती हैं. घर और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करके, योगी सरकार उनके जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है.

Tags: cm yogiuttar pradeshYogi Government
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