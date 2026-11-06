UP Diwali Bonus 2026: 30 दिन का बोनस, डबल सैलरी का धमाका! यूपी के लाखों कर्मचारियों को योगी सरकार का दिवाली तोहफा

Yogi Government Diwali Gift: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने का एलान किया है. इस फैसले से प्रदेश के नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा. सरकार इस बोनस के लिए कुल 1,022 करोड़ रुपये खर्च करेगी. त्योहार से पहले बोनस मिलने की खबर से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.

किन कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस मिलेगा?

योगी सरकार के इस फैसले से रेगुलर राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. इसके अलावा, सहायता प्राप्त शिक्षण और तकनीकी संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा.

सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किए हैं. जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2026 तक कम से कम एक साल की सर्विस पूरी कर ली है, वे बोनस के लिए एलिजिबल होंगे. इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों ने तय सर्विस पीरियड पूरा कर लिया है, उन्हें दिवाली से पहले फाइनेंशियल राहत मिलेगी.

75 परसेंट बोनस PF में, 25 परसेंट कैश में

सरकार ने बोनस की रकम देने के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं. इसके तहत, कुल बोनस का 75 परसेंट कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में जमा किया जाएगा, जबकि बाकी 25 परसेंट कैश में दिया जाएगा. जिन कर्मचारियों का PF अकाउंट नहीं है, उनका हिस्सा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा किया जाएगा. 30 अप्रैल, 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरा बोनस कैश में मिलेगा.

डेली वेज वर्कर्स को भी बोनस मिलेगा

योगी सरकार ने रेगुलर कर्मचारियों के साथ-साथ डेली वेज वर्कर्स को भी बोनस देने का फैसला किया है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. डेली वेज वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 1,184 रुपये का बोनस मिलेगा. महीने की सैलरी लिमिट 7,000 रुपये तय की गई है.

इसका फायदा उठाने के लिए, कर्मचारियों को लगातार तीन साल की सर्विस पूरी करनी होगी और तय वर्किंग डेज़ की ज़रूरत भी पूरी करनी होगी. सरकार के इस फैसले से त्योहारों के मौसम से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को और आर्थिक मदद मिलेगी. यह राहत उन कर्मचारियों के लिए खास तौर पर ज़रूरी है जो दिवाली के खर्चों की तैयारी कर रहे हैं.