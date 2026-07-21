योगी कैबिनेट का मेगा फैसला, यूपी को मिले 2 नए एक्सप्रेसवे; 333 KM विंध्य एक्सप्रेसवे समेत दो मेगा प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी

UP Cabinet Decisions: सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को बनाने की मंज़ूरी दे दी है, जिसे ₹26,315 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा. ग्रीनफील्ड विंध्य एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के आखिरी पॉइंट प्रयागराज से शुरू होगा और भदोही के ज्ञानपुर, मिर्ज़ापुर के चुनार, रॉबर्ट्सगंज और रेनूकूट से होते हुए छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बभनी तक जाएगा.

इस छह लेन वाले एक्सप्रेसवे को भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

कैबिनेट मीटिंग में 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी

मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास, 5 कालिदास मार्ग पर हुई कैबिनेट मीटिंग में कुल 18 प्रस्ताव पेश किए गए और सभी पास कर दिए गए. कैबिनेट मीटिंग के बाद फ़ैसलों की घोषणा करते हुए, फ़ाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स ने विंध्य एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन को मंज़ूरी दे दी है.

यह ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी देगा. इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकॉनमी पाने के लक्ष्य के हिसाब से एक जरूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माना जा रहा है.

इंडस्ट्रियल, टूरिज़्म जैसे सेक्टर में मिलेगा बढ़ावा

UPEIDA के किए गए एक डिटेल्ड सर्वे और टेक्निकल स्टडी के बाद, तीन अल्टरनेटिव अलाइनमेंट तैयार किए गए थे. मुख्यमंत्री लेवल पर रिव्यू के बाद, ऑप्शन 3 को सबसे सही माना गया। यह रूट प्रयागराज से शुरू होगा और भदोही (ज्ञानपुर), मिर्ज़ापुर (चुनार), रॉबर्ट्सगंज और रेनूकूट होते हुए छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जाएगा.

यह प्रोजेक्ट विंध्य इलाके में इंडस्ट्रियल, टूरिज़्म, मिनरल और एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देगा, साथ ही माल ढुलाई का खर्च और ट्रैवल टाइम भी कम करेगा. सरकार का मानना ​​है कि यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरे बड़े हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी देकर राज्य के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में नए इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल और रोज़गार के मौके पैदा करेगा.

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिली

राज्य में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मज़बूत करने के लिए, कैबिनेट ने मंगलवार को विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग 117 किलोमीटर लंबे छह-लेन (भविष्य में आठ लेन तक बढ़ाया जा सकने वाला) ग्रीनफ़ील्ड कॉरिडोर के ज़रिए सीधे विंध्य एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा.

₹9,039 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल और विंध्य इलाकों के बीच तेज़, बिना रुकावट कनेक्टिविटी मिलने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में तेज़ी आने की उम्मीद है.

आसान कनेक्टिविटी का जरिया

यह एक्सप्रेसवे गाज़ीपुर ज़िले के पखनपुरा से शुरू होगा और चंदौली होते हुए मिर्ज़ापुर में रानीपुर (चुनार) तक जाएगा. एक डिटेल्ड सर्वे के आधार पर, दो ऑप्शन तैयार किए गए थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑप्शन 1 को सबसे अच्छा मानते हुए मंज़ूरी दे दी.

UPEDA के प्रपोज़ल के मुताबिक, यह लिंक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और प्रपोज़्ड विंध्य एक्सप्रेसवे के बीच आसान कनेक्टिविटी देगा. इससे वाराणसी, गाज़ीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर और आस-पास के इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, माल ढुलाई और टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.